مهرجان أكاديمي ثقافي عربي في سيول بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

نظم قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، برعاية وزارة الخارجية الكورية وسفارة المملكة العربية السعودية لدى سيول، المهرجان الأكاديمي الثقافي العربي يوم الرابع من شهر ديسمبر الجاري، بحضور حوالي 90 من الأساتذة والطلبة، إلى جانب الملحق الثقافي في السفارة السعودية "عبد العزيز عبد الرحمن الدايل"، والأمين العام للجمعية الكورية العربية "كيم تشانغ مو".

وجاء تنظيم هذا المهرجان احتفالا باليوم العالمي للغة العربية الذي يحتفي به العالم يوم الثامن عشر من ديسمبر كل عام، والذي بدأ لأول مرة في عام 2012 لإحياء ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كسادس لغة رسمية لها.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقات لإنتاج الفيديوهات المتعلقة باللغة والثقافة العربية، وإلقاء قصائد عربية، والتحدث باللغة العربية، وكتابة الخط العربي.

وضمن المهرجان، أقيم معرض للأعمال التشكيلية والكتب العربية المترجمة إلى اللغة الكورية بتنظيم من نادي "بيت الحكمة" التابع لقسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك الدكتورة "يون أون كيونغ" أن المهرجان الأكاديمي الثقافي العربي ليس مجرد ميدان للمسابقات بل هو مهرجان يهدف إلى رفع المستوى اللغوي للطلاب الكوريين الدارسين اللغة العربية، وزيادة فهمهم للثقافة العربية.

ومن جانبه، أعرب الملحق الثقافي السعودي "عبد العزيز الدايل" عن أمله في أن يسهم المهرجان في توسيع أفق الفهم لدى الكوريين نحو اللغة والثقافة العربية، متمنيا للمهرجان المزيد من التقدم والازدهار.

وبدوره، قال الأمين العام للجمعية الكورية العربية "كيم تشانغ مو" إن جميع الطلاب المشاركين في المهرجان سيلعبون دورا رياديا في توسيع نطاق التبادلات والتعاون بين كوريا الجنوبية والدول العربية، مشيرا إلى أن تعلم اللغات الأجنبية يساعد على فهم الثقافات المختلفة، مما يؤدي إلى وضع الأساس الذي يمكن من خلاله تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي ختام المهرجان، تم توزيع جوائز على 6 فرق في فئة مسابقة إنتاج الفيديوهات، و9 طلاب في فئة مسابقة التحدث باللغة العربية، و12 طالبا في فئة كتابة الخط العربي.