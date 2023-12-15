السفارة الكورية لدى الكويت تنظم ليلة للفيلم الكوري وحملة تشجير في الكويت

أقامت السفارة الكورية لدى الكويت ليلة الفيلم الكوري لعام 2023 بالتعاون مع مجلس الأفلام الكوري وشركة السينما الوطنية الكويتية في سينسكيب في مول المهلب بالكويت، يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر الجاري.

وجاء تنظيم تلك الليلة وسط زيادة الاهتمام بالثقافة الكورية في الكويت، بما في ذلك الأغاني والأطعمة والدراما والأفلام، بالإضافة إلى اللغة الكورية.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السفير الكوري لدى الكويت "تشونغ بيونغ ها" إن المسلسلات التلفزيونية والأفلام الكورية تحظى بإقبال كبير على مستوى العالم، وأرجع السبب في نجاحها إلى الروايات الفريدة والمتجذرة في التراث الكوري، والتي تعكس رحلة كوريا للتغلب على التحديات والتنمية السريعة من دولة فقيرة إلى دولة متقدمة.

وسلط السفير "تشونغ" الضوء على الصدى الثقافي الكوري في الكويت، مشيرا إلى الوجود القوي للمسلسلات الكورية على منصة نتفليكس في الكويت.

وقال إن 26 مسلسلا كوريا احتلت المراتب العشرة الأوائل في منصة نتفليكس في الكويت خلال عام 2023، بعد أن كان 17 مسلسلا في العام الماضي.

وتم في ليلة الفيلم الكوري 2023 في الكويت عرض فيلم "كونكريت يوتوبيا" أي "المدينة الفاضلة الخرسانية"، والذي فاز بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل في مهرجان الأفلام الكوري هذا العام.

ومن جهة ثانية، نظمت السفارة الكورية لدى الكويت وشركة نفط الكويت بالتعاون مع الجالية الكورية في الكويت حملة "دعنا نشجر الكويت" يوم السبت الماضي في محمية العبدلي الطبيعية التابعة لشركة نفط الكويت.

وأشاد السفير الكوري "تشونغ بيونغ ها" بالمشاركة الفعالة للجالية الكورية في المجتمع الكويتي والتزامها الثابت بالحفاظ على البيئة الطبيعية في الكويت.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها الجالية الكورية في حملة "دعنا نشجر الكويت".

وضمن مبادرة تعاون مهمة، خصصت شركة نفط الكويت منطقة حصرية لزراعة الأشجار للجالية الكورية داخل محميتها الطبيعية، وهو ما يرمز إلى الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة والتعاون بين الثقافات.

وأكدت السفارة الكورية أن الحملة هي أكثر من مجرد فعالية لزراعة الأشجار، حيث تهدف إلى استعادة المرونة البيئية في بيئة الكويت الفريدة، موضحة أن هذه الحملة تسلط الضوء على الدور الحاسم لزراعة الأشجار في التخفيف من آثار تغير المناخ، فالأشجار تعتبر أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع تآكل التربة والحفاظ على التوازن البيئي.