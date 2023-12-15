كي بي إس توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون يوم السابع من شهر ديسمبر الجاري في سيول.

ووقع المذكرة كل من: "بارك مين" رئيس هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، و"سالم علي الغيثي" مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بحضور سمو الشيخ "سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي" نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام.

وجاء توقيع هذه المذكرة، بناء على رغبة الطرفين في تحقيق المصالح المشتركة من خلال تعزيز روابطهما المهنية في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وإقامة علاقات ودية وتعاون مثمر بين المؤسسات الإعلامية في كوريا الجنوبية وإمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيتم تعزيز التعاون بين الهيئتين الكورية والإماراتية في مجالات مختلفة، منها أنظمة البث التلفزيوني والإذاعي، ومعدات وتقنيات ومرافق الوسائط الرقمية الناشئة، والاستفادة من أحدث تقنيات البث، بما في ذلك معيار ومواصفات البث الفائق بنظام "يو إتش دي" و"4 كيه".

كما تتضمن مجالات التعاون بين الهيئتين التغطيات الإعلامية والإخبارية لمختلف الأحداث، وتبادل البرامج في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والإخبارية.