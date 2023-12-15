شركة كوريا الغربية للطاقة تبني محطة طاقة شمسية في عُمان

صرحت شركة كوريا الغربية للطاقة الأسبوع الماضي بأنها وقعت عقدا للتمويل بقيمة 600 مليار وون لمشروع الطاقة الشميسة الذي فازت به الشركة في سلطنة عمان.

وقالت الشركة الكورية إنها وقعت العقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السادس من ديسمبر الجاري مع شركائها، بما في ذلك "إي دي إف" للطاقة المتجددة الفرنسية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وبنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، وبنك مسقط في سلطنة عمان.

وقد فازت شركة كوريا الغربية للطاقة مع شركة "إي دي إف" الفرنسية للطاقة المتجددة في شهر مايو الماضي، بصفقة من شركة نماء العمانية للطاقة والمياه، لبناء محطة للطاقة الشمسية تصل قدرتها الإنتاجية 500 ميغاواط في ولاية منح العمانية، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب مسقط.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 600 مليار وون، وبدأ العمل في بنائه في شهر نوفمبر الماضي وسوف ينتهي في شهر مارس من عام 2025.

وسوف تتولى الشركة الكورية أعمال الصيانة أيضا بعد الانتهاء من بناء المحطة، كما سيتم ضمان شراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها في المحطة على مدار العشرين عاما القادمة، من قبل شركة نماء للطاقة والمياه.