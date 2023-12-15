الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقيم يوما ثقافيا كوريا في الجامعة الهاشمية

نظم مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن يوم الخامس من ديسمبر الجاري فعاليات اليوم الثقافي الكوري في الجامعة الهاشمية في الزرقاء، بالتعاون مع 5 متطوعين من برنامج متطوعي كوريا أصدقاء العالم، و9 طلاب من الجامعة الهاشمية، إلى جانب الدكتور "محمد عبابنة" من مركز اللغات التابع للجامعة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي الكوري الهادفة إلى تعزيز فهم أعمق للتقاليد الكورية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الجذابة التي أثارت حماس الطلاب لتجربة الثقافة الكورية، وأشعلت الفضول والاهتمام بتعلم اللغة الكورية بشكل أكبر.

كما شملت الفعاليات العديد من التجارب العملية للثقافة الكورية، بما في ذلك كتابة أسماء الطلاب بالأحرف الكورية، مما سمح للطلاب بالانغماس في فن الخط الكوري.

وساعد المتطوعون الكوريون الطلاب الأردنيين على التحدث باللغة الكورية، وانخرطوا معا في محادثات مباشرة. كما تدرب الطلاب أيضا على طريقة تناول الطعام الكورية التقليدية باستخدام العيدان في جو تنافسي وترفيهي، حيث تنافس الطلاب لتحريك الحلوى باستخدام هذه العيدان.

وكان أبرز ما يميز اليوم الثقافي الكوري هو ارتداء الزي التقليدي الكوري هان بوك، مما سمح للطلاب باحتضان التقاليد الكورية.

وحضر هذا الحدث حوالي 600 طالب من مختلف التخصصات، مما أثار اهتماما جديدا بين الطلاب للتعمق أكثر في اللغة والثقافة الكورية.

ويعمل حاليا في الأردن 5 متطوعين من برنامج كوريا أصدقاء العالم، حيث تم إرسالهم ضمن مساعدات الحكومة الكورية للأردن للعمل في مختلف المؤسسات العامة في مجالات التعليم والفن والموسيقى وتنمية الشباب.

وسوف يواصل مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن التزامه بتنفيذ مختلف الأنشطة التعاونية في المستقبل، مع التركيز على تعزيز التبادلات الثقافية والصداقة بين كوريا الجنوبية والأردن.