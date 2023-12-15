300 ألف كركي ورقي لتعريف العالم بأن جزر دوكدو كورية

كانت قصة رجل كوري في الخمسينيات، موضع اهتمام الجمهور الأسبوع الماضي، حيث ظل يصنع طيور كركي ورقية لمدة 23 عاما. ليست بسبب هذه الفترة الطويلة فقط بل وأيضا لأن كل كركي ورقي مصنوع من ورقة مربعة يبلغ طولها وعرضها 1.8 ميلليمتر فقط. فوق ذلك فإن هذه الأوراق هي أوراق التبغ والعلكة أو الأوراق المستخدمة لتغليف الشوكولاته. وبالإضافة إلى الكركي، يصنع بيضة كركي بطول ملليمتر أو أثنين، وسلحفاة مصغرة. يضع الورقة على السبابة، ويطويها باستخدام إبرة وأظافره. ولصنع كركي ورقي يستغرق ما بين 10 دقائق و15 دقيقة.

على مدار 23 عاما، بلغ العدد الإجمالي للكراكي 200 ألف، و20 ألف بيضة كركي، و80 ألف سلحفاة.

يذكر بأن إدعاء اليابان بملكية جزر دودكو كان هو الدافع الذي جعله يصنع الكراكي الورقية، وأراد أن يعرف العالم أن جزر دوكدو أرض كوريا باستخدام أعماله.

حيث في عام 2004، عمل لوحة بقياس 120 في 80 سنتيمترا، مليئة بـ30 ألفا من الكراكي الورقية و10 آلاف بيضة كركي، وتضم هذه اللوحة عن شبه الجزيرة الكورية وجزيرة دوكدو والعلم الكوري "تي كوك كي".

وحصلت مجهوداته وإنجازاته على تقييم رسمي من قبل مركز السجل الكوري كأكثر عدد من الكراكي الورقية وبيض الكركي والسلاحف، ويبلغ الإجمالي 130 ألفا.