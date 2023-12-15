(10) 천만다행이다

용식: 이것저것... 아, 이거는요, 그냥 혹시나 하는 차원에서...

أحضرت أشياء مختلفة... أه، وهذه، ربما تصبحين في حاجة لها...

동백: 하필이면 또 용식씨한테 다 뽀록이 났네요.

لقد أمسكت بي مرة أخرى متلبسة.

애 아빠에다가 치매 엄마에다가. 뭐 이렇게 난 맨날 걸려...

والد طفلي وأمي المريضة بالزهايمر. لماذا تُمسك بي هكذا كل مرة...

용식: 어휴, 저는요, 일절 신경을 안 써요.

أنا، لا تهمني هذه الأشياء أبدا.

동백: 뭘 신경을 안 써요. 속으론 앗 뜨거, 그랬으면서.

كيف لا يهمك، في الغالب حدثتك نفسك بأنها مصيبة.

속으로는 막 이 지뢰밭에 안 걸린 거 천만다행이다, 그랬겠죠.

وقلت الحمدلله أنك لم تقع في حقل الألغام هذا.

용식: 쓸데없는 소리 하실 거면요, 저짝 가서 마늘이나 까요.

إذا كنت ستقولين هذا الكلام الفارغ، فالأفضل أن تذهبي لتقشير بعض الثوم.





شرح التعبير

천만다행 :اسم يعني من الجيد جدا أن الأمر تم حله على الرغم من توقع الأسوأ

ويعني التعبير أنه من الجيد جدا أن الأمر تم حله بهذا الشكل، مع أن هذا لم يكن متوقعا.

천만: المعنى الحرفي هو "ألف عشرة الآف"، وتعني عددا كبيرا جدا بشكل لا يمكن عده أو حصره.

لذا مع كلمة "다행" يعني التعبير "من حسن الحظ جدا أن الامر تم بخير بشكل غير متوقع" أو "لحسن الحظ بشكل لا يمكن وصفه".

يستخدم التعبير أحيانا مع الفعل المساعد ”이다” أو في صيغة حال كـ 천만다행히/천만다행으로





مثلا:

화재가 발생했지만 천만다행히/천만다행으로 인명 피해는 없었다.

وقع حريق ولكن الحمدلله لحسن الحظ لم يمت أو يتعرض أي شخص لإصابة.





شرح الأمثلة

1

가: 계단을 헛디뎌서 넘어졌는데 별로 안 다쳤어. 아까는 얼마나 놀랐는지.

أ.لقد تعثرت وسقطت من على الدرج قبل قليل. لقد ارتعبت فعلا.

나: 정말 천만다행이다.

ب. لحسن الحظ الحمد لله.

2

가: 다행히 기차가 늦게 도착했기 때문에 우리가 탈 수 있었던 거야.

أ.لحسن الحظ تأخر القطار فتمكنا من الركوب.

나: 그렇지? 천만다행이었어.

ب.أليس كذلك؟ الحمدلله فعلا.



