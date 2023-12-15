هالة عباس: الترجمة والكتابة تشحن طاقتي

فازت زميلتنا "هالة عباس" مقدمة برنامج "مكتبة الراديو" بجائزة المترجم الجديد في حفل توزيع جوائز ترجمة الأدب الكوري لعام 2023.





وفي مقابلة مع القسم العربي، تقول إنها تشعر بالامتنان، كما أنها متفاجئة قليلا لأنها لم تتوقع هذا الفوز. وتوضح هالة أن الكتاب الذي ترجمته هو عبارة عن نص قديم من عصر مملكة جوسون في القرن السابع عشر، بعنوان حكاية "يو يون"، وهو نص صعب لأنه باللغة الكورية القديمة، لكنه كان ممتعا جدا بالنسبة لها.

وتضيف هالة أن أكثر ما كان صعبا في تلك الترجمة أشياء مثل المناصب خلال عصر مملكة جوسون، وأيضا الاختلافات الكبيرة بين التركيبات والتعبيرات في اللغتيْن الكورية والعربية، مؤكدة على ضرورة أن يهتم المترجم باللغة العربية، لأنه أحيانا قد يفهم النص الكوري ولكن لا يستطيع نقل المعنى بشكل صحيح إلى اللغة العربية.









وتقول الزميلة "هالة عباس" إن لكل إنسان هواية تشحن طاقته، وبالنسبة لها فإن الترجمة والكتابة هي التي تشحن طاقتها وتجعلها إنسانا أفضل.

تتحدث هالة أيضا عن دعم زوجها لها وتقول إنه لولا دعمه لما أمكنها أن تفعل شيئا، كما تتحدث عن مدينتها الإسكندرية، وأيضا عن خططها لدخول مجال ترجمة الكتب الأدبية والتاريخية التي لها علاقة بكوريا، نظرا لثراء تاريخ الفكر الكوري، وأيضا لأن النظر للتجربة الكورية يجعلنا نفهم التاريخ المناظر في العالم العربي.

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