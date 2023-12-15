افتتحت دار الثقافة الآسيوية الوطنية معرضا بعنوان "السلام والحجاب"، يوم الرابع عشر من ديسمبر، وسوف يستمر المعرض في متحف الثقافة الآسيوية التابع للدار حتى السابع عشر من شهر مارس من العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول معرض خاص للحجاب يقام في كوريا من أجل زيادة فهم الكوريين للثقافة الإسلامية، حيث يقدم مختلف المعلومات عن الحجاب، الذي له معنى خاص في ثقافة ملابس المسلمات.

ويستعرض مختلف أنواع الحجاب الخاص بحجب الشعر لدى المسلمات، بما في ذلك الشادور والنقاب والبرقع، وبعض النصوص المتعلقة بالحجاب في القرآن الكريم، وطرق ارتداء الحجاب في الدول الإسلامية من خلال مقابلات مع نساء مسلمات ومقاطع فيديو حول حول القضايا المتعلقة بالحجاب.

خاصة يتم لأول مرة في كوريا تقديم عمل "الأم، والابنة، والدمية" للمصورة اليمنية "بشرى المتوكل".

وقد أعرب "لي كانغ هيون" رئيس الدار الوطنية عن أمله في أن يسهم هذا المعرض في تعزيز التعايش والتلاحم بين ذوي الثقافات المختلفة معا في المجتمع الكوري.