إبرام مذكرة للتفاهم بين وكالة الراديو الكورية ونظيرتها القطرية

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قالت وكالة إدارة الراديو المركزية التابعة لوزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية مؤخرا إنها أبرمت مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات القطرية حول التعاون في إدارة الراديو.

وتحتوي المذكرة على التعاون المتبادل في أعمال إدارة الموجات الراديوية، والاستجابة المشتركة لرصد الموجات الراديوية عبر الأقمار الاصطناعية، وتبادل البرامج التعليمية، والتعاون في أنشطة المنظمات الدولية، وتبادل المعلومات حول الأحداث الدولية.

يذكر أن هذه القضية بدأت منذ المؤتمر العالمي العشرين للاتصالات الراديوية في عام ألفين وثمانية عشر.

وقد أبرمت الوكالة الكورية هذا النوع من مذكرات التفاهم مع أربع عشرة دولة بما في ذلك تايلاند والأرجنتين وأوغندا. وتعد دولة قطر أول دولة عربية في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، توقع "كيم جونغ سام" مدير الوكالة أن يسهم إبرام المذكرة الجديدة في تشارك السياسات والتقنيات ذات الصلة بين البلدين، وبناء قاعدة لدخول الشركات الكورية ذات الصلة إلى الأسواق الخارجية.