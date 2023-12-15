سام سونغ تنتج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان

صرحت وزارة البيئة الكورية بأن ائتلافا يضم شركة سام سونغ سي آند تي الكورية قد فاز بمشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء طرحته سلطنة عمان، وقد أبرم عقد المشروع مؤخرا في العاصمة "مسقط".

وتشارك في هذا الائتلاف شركة عمان للطاقة OQ وشركة ماروبيني اليابانية وشركة الطاقة الإماراتية Dutco إلى جانب الشركة الكورية.

وتخطط سام سونغ لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في منطقة صلالة في السلطنة ثم تحويلها إلى أمونيا من أجل توريدها إلى كوريا.

يذكر أن وزارة البيئة الكورية كانت قد اختارت سلطنة عمان العام الماضي كدولة دعم رئيسي في الهيدرجين الأخضر من أجل مساعدة الائتلاف على الفوز بالمشروع، وظلت تجري دراسات جدوى وترسل وفودا على مستوى رفيع ومستوى العمل إلى هذه الدولة العربية.

وفي شهر أغسطس الماضي التقت وزيرة البيئة الكورية "هان هوا جين" مع وزير الطاقة والمعادن العماني " سالم بن ناصر بن سعيد العوفي"، حيث أبرمت معه مذكرة تفاهم حول التعاون في التحول الأخضر وإيجاد مشروعات تعاون فعلية.

وحضر مراسم توقيع المذكرة "لي تشانغ هُم" مدير إدارة سياسات المناخ والكربون في وزارة البيئة الكورية، وقد تهنئة للشركة الكورية على حصولها على حق المشاركة في المشروع ووعد بتقديم دعم نشط لمشروعات المتابعة.