هان هوا تناقش مشروعا للبنية التحتية التعليمية مع الحكومة العراقية

ناقش قطاع الإنشاءات في شركة هان هوا الكورية والحكومة العراقية مشروعا عراقيا للبنية التحتية التعليمية، حيث من المتوقع أن يتم توسيع مشاركة الشركة الكورية في مشروعات إعادة الإعمار هناك.

وقالت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار مؤخرا إن "لي جونغ هون" مدير الأعمال في الخارج في قطاع الإنشاءات في شركة هان هوا، عقد اجتماعا مع "حيدر محمد مكية" رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار و"ابراهيم نميس الجبوري" وزير التربية، يوم الرابع عشر من ديسمبر، في موقع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق.

وبعد أن تفقدوا موقع البناء، تحدثوا عن مشروع مدينة بسماية الجديدة ومشروعات البنية التحتية التعليمية، حيث تخطط الحكومة العراقية لبناء أربعة عشر ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة بغداد.

وقال الوزير الجبوري في هذا الاجتماع إنه يتطلع إلى مواصلة مناقشة بناء المدارس باعتباره من أهم مشروعات إعادة الإعمار في العراق مع شركة "هان هوا".

ومن ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة "مكية" فيما يتعلق بمشروع بناء مدينة بسماية الجديدة إن المشروع مهم جدا في مجال الإسكان في العراق، بل ويعد أحد أهم المشروعات الوطنية، مؤكدا على أن بلاده سوف تستفيد من تجربة بناء المدينة الجديدة من أجل بناء مدن متكاملة جديدة في مختلف أرجاء البلاد.

ويستهدف مشروع بناء المدينة الجديدة توفير 100 ألف وحدة سكنية في منطقة بسماية التي تبعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بغداد. وقد فازت "هان هوا" بمشروع بناء المدينة الجديدة في عام 2012، ومشروع البنية التحتية في المدينة عام 2015.