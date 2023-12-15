جامعة جون بوك الكورية تتبادل مع جامعات مغربية

صرحت جامعة "جون بوك" الكورية بأن رئيس الجامعة "يانغ اوه بونغ " قام بزيارة لجامعة القاضي عياض في المغرب في أوائل هذا الشهر حيث وقع اتفاقية خاصة للتبادلات العملية بين الجامعتين، بما في ذلك تبادل الطلاب والبحوث المشتركة وإيفاد الأساتذة.

وشارك رئيس الجامعة الكوري في حفل اختتام "دورة تعليم اللغة الكورية في المغرب" الذي نظمته جامعته في الجامعة المغربية، وقام بتوزيع شهادات على 77 من الطلاب المبتدئين، و44 من الطلاب في المرحلة المتوسطة، كما حضر حفل تكريم الفائزين في مسابقة التحدث باللغة الكورية.

وقام رئيس الجامعة يانغ أيضا بالترويج لبرنامج "معايشة كوريا في جامعة جون بوك" وهو برنامج للتجربة الثقافية الكورية لخريجي دورات اللغة الكورية في المغرب، ودعم الخريجين المتفوقين منهم للمشاركة في هذا البرنامج. كما أوضح كيفية الالتحاق بالدراسات العليا في الجامعة الكورية.

والتقى بعد ذلك برئيس جامعة ابن طفيل هناك، حيث أبرما اتفاقية لتبادل الطلاب والبحوث المشتركة بين الجامعتين، وناقشا خطة لتعزيز نظام الدرجات المزدوجة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، وقررا افتتاح دورات للغة الكورية في جامعة ابن طفيل أيضا في المستقبل القريب.

علاوة على ذلك، قام رئيس الجامعة يانغ بزيارة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، حيث ناقش مع رئيس هذه الجامعة الأبحاث المشتركة وتدابير التعاون الإقليمي بين الصناعة والجهات الأكاديمية في مجالات البطاريات الثانوية والزراعة الذكية والطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تبادل الطلاب والتدريب الدولي ونظام الشهادات المزدوجة.

واتفق الجانبان على زيارة رئيس جامعة محمد السادس إلى الجامعة الكورية في شهر أبريل من العام القادم من أجل تفعيل التبادلات من خلال إبرام مذكرة تفاهم في هذا الشأن.