بوسان ضمن أفضل 100 مدينة في العالم

بفضل مكانة العلامة التجارية للمدينة التي تم تعزيزها في عملية استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، احتلت بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا، المرتبة 67 في تصنيف "المدن الكبرى العالمية " الذي أعدته وكالة استشارية عالمية.

وأعلنت مدينة بوسان يوم 14 من شهر ديسمبر الجاري أنه في تقرير أفضل مدن العالم لعام 2024 الذي نشرته شركة "ريسونانس كونسلتانسي "Resonance Consultancy، دخلت بوسان قائمة أفضل 100 مدينة من بين 270 مدينة كبيرة حول العالم، لأول مرة، لتحتل المرتبة 67.

وتقوم "ريسونانس كونسلتانسي" منذ عام 2016، وهي وكالة استشارية في قطاعات السياحة والعقارات والتنمية الاقتصادية، وتعمل بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا، بتحليل البيئة وتقييمات المستخدمين لـ270 مدينة عالمية يزيد عدد سكان كل منها عن مليون نسمة. وتقوم هذه الوكالة بقياس مدى قابلية العيش والشعبية والازدهار في المدن الكبرى حول العالم، وتختار أكثر 100 مدينة مثالية، وتنشر النتائج تحت اسم "تقرير أفضل المدن في العالم".

ومن بين أفضل المدن في العالم التي تم الإعلان عنها هذه المرة، جاء في المركز الأول العاصمة البريطانية لندن، وفي المركز الثاني باريس عاصمة فرنسا، وفي المركز الثالث نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قفزت سيول، التي احتلت المركز 26 في تقرير العام الماضي، 16 مركزا إلى المركز العاشر بفضل الموجة الكورية العالمية.

وبالنسبة لمدينة بوسان، التي أدرجت ضمن أفضل 100 مدينة في العالم لأول مرة هذا العام، فقد احتلت المركز 67، بعد أتلانتا وهيوستن في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت وكالة "ريسونانس كونسلتانسي" على مدينة بوسان لقب "العاصمة الصيفية لكوريا" و"ميامي كوريا"، التي تجتذب السياح من جميع أنحاء العالم بسبب شواطئها الجميلة. ووفقا لتقرير صادر عن هذه الوكالة، كانت بوسان المدينة ذات ثامن أقل معدل للفقر في العالم والمرتبة 17 بشكل عام من حيث الرخاء الحضري. ومن الجدير بالذكر أن بوسان تمتلك رابع أكبر ميناء للحاويات على مستوى العالم، وهي مدينة تجمع بين الصناعات التجارية والترفيهية بسبب النمو المستمر لصناعة المؤتمرات.

كما أشارت الوكالة إلى المعدل المرتفع لمشاركات السياح المحليين والأجانب المتعلقة ببوسان على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها من سمات مدينة بوسان، وذلك بفضل شواطئها الرائعة ومرافق التسوق الممتازة والبنية التحتية السياحية.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت بوسان المرتبة السادسة بين المدن الآسيوية في "تقرير مؤشر المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم" والذي صدر في يونيو الماضي في المملكة المتحدة. وأيضا، في "مؤشر المراكز الذكية العالمية" الذي أعلنته وكالة استشارية عالمية في شهر مايو من هذا العام، احتلت بوسان المرتبة 19 من بين 77 مدينة رئيسية حول العالم، وازدادت قيمة علامتها التجارية نتيجة لمحاولتها استضافة إكسبو 2030.

وفي هذا الصدد، قال عمدة بوسان إن دخول بوسان في تصنيف أفضل المدن حول العالم له معنى أكبر، حيث تم اختيارها كمدينة مفضلة من قبل الزوار ورجال الأعمال على حد سواء بما يتجاوز مجرد قابلية العيش والجذب السياحي.