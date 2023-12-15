(11) 지긋지긋해

향미: 진짜 안 가 봐요? 규태가 진짜로 용식이 밥줄 끊어 놀 거 같다던데.

ألن تذهبي فعلا؟ على ما يبدو يخطط كيو تيه لجعل يونغ شيك يتعرض للطرد.

동백: 가서 뭐라고 해. 그 유부남은 내 손목을 잡았고

وماذا سأقول إذا ذهبت؟ إن الرجل المتزوج أمسكني من معصمي،

용식 씨는 내 편 들어주다가 싸웠다 그래?

ووقف يونغ شيك في صفي وتشاجر معه ؟

향미: 거기는 부인이 변호사잖아요. 용식이도 지편이 있어야지.

زوجة ذلك الرجل محامية. لا بد أن يقف أحدهم بجوار يونغ شيك.

동백: 난 안 가. 소문이라면 진짜 지긋지긋해.

أنا لن أذهب. لقد تعبت من الشائعات.





شرح التعبير

지긋지긋하다 :فعل وصفي يفيد بأن شيئا ما يضايق ويؤذي لدرجة لا يمكن معها احتماله.

ويستخدم عندما يصف شخص ما أن موقفا ما أو عملا ما يضايقه ويؤذيه بشدة لدرجه لا يمكنه تحملها. ويستخدم الفعل لوصف موقف أو شيء كان مستمرا حتى الآن ويوضح أنه من الصعب تحمل تكرار هذا الموقف أو حدوث هذا الشيء مرة أخرى.

مثلا "나는 가난이 지긋지긋하다" يعني "كان ذلك الشخص في حالة فقر فترة طويلة وعانى معها جدا لذا لا يمكنه تخيل أن يعود لتلك الحالة مرة أخرى". وإذا مكث شخص في مستشفى لفترة طويلة ويكره البقاء في المستشفى يمكن أن يقول:

입원이 지긋지긋해.

لن احتمل البقاء في المستشفى مرى أخرى.





شرح الأمثلة

1.

가: 비가 벌써 며칠째 계속 내리네. 언제쯤 해를 볼 수 있을까?

أ.سقوط المطر مستمر منذ أيام ، متى سنتمكن من رؤية الشمس قليلا.

나: 그러게 말이야. 이제 비는 정말 지긋지긋해.

ب.صحيح، لا يمكنني تحمل المطر أكثر من ذلك.

2.

가: 오늘 시험 끝났다면서?

أ.سمعت أن اختباراتك انتهت؟

dir="LTR"나: 응, 드디어 시험이 끝났어. 시험이라면 아주 지긋지긋해.

ب.نعم، صحيح أخيرا انتهت. لقد تعبت من كل تلك الاختبارات.



