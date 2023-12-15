ارتفاع المبيعات من الملابس الصيفية رغم استمرار البرودة الشتوية

من الأرجح أن سبب ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المسافرين إلى الدول الدافئة في نهاية العام.

وقد قامت منصة الموضة "دبليو كونسيب " بتحليل بيانات شراء العملاء من الأول في شهر نوفمبر الماضي إلى السابع عشر من هذا الشهر واكتشفت أن المبيعات من الملابس الشتوية بما في ذلك القمصان ذات الأكمام القصيرة وملابس السباحة زادت بنسبة خمسين بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مسؤول في المنصة إن السبب في هذه الزيادة رغم استمرار موجات البرودة يرجع أساسا إلى زيادة عدد المسافرين الكوريين إلى دول نصف الكرة الجنوبي مثل أستراليا ونيوزيلندا، التي تتمتع بمواسم معاكسة، ودول جنوب شرق آسيا الدافئة، باستخدام عطلاتهم في نهاية العام.

واتضح أن المبيعات من القمصان ذات الأكمام القصيرة زادت بنسبة 52%، والسراويل القصيرة بنسبة 17%.

كما تبين أن القمصان ذات الأكمام القصيرة وسراويل الجينز المناسبة للارتداء في المنتجعات، وذات التصميمات المخططة أو نماذج الزهور، والسراويل القصيرة المناسبة للأنشطة الخارجية المريحة، مثل سراويل التدريب، قد لاقت رواجا كبيرا.

وارتفعت مبيعات البيكيني وإكسسوارات ومناشف الشاطئ اللازمة للسباحة بنسبة 16%.

رغم استمرار البرودة الشتوية الشديدة في مختلف أرجاء البلاد فإن المبيعات من الملابس الصيفية تزداد هذه الأيام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.