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المطربة ليسا وفرقة ستري كيدز تغنيان في حفل خيري في باريس

#أخبار الساحة الفنية l 2023-12-27

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment, JYP Entertainment
من المقرر أن تقدم المطربة "ليسا" عضوة فرقة "بلاك بينك" وفرقة "ستري كيدز"، أداءً في حفل "العملات الصفراء" الغنائي الخيري الذي سيقام في بارس يوم السادس والعشرين من شهر يناير القادم.
ومن بين الفنانين الآخرين المشاركين في الحفل: المطرب الأمريكي "فاريل ويليامز"، وفرقة الروك الأمريكية "مارون 5"، والمطرب الكولمبي "جي بافين".
ويقام هذا الحفل الغنائي الخيري على أساس سنوي منذ عام 1989 لجمع الأموال للأطفال الشباب المرضى المحتاجين، بتنظيم من مؤسسة المستشفيات التي ترأسها السيدة الفرنسية الأولى "بريجيت ماكرون".
وقد شاركت فرقة "بلاك بينك" في حفل العام الماضي بجميع عضواتها.
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