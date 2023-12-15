العثور على الممثل الكوري لي صون كيون ميتا

تم العثور على الممثل الكوري الشهير "لي صون كيون" ميّتا في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السابع والعشرين من ديسمبر في سيارته التي كانت متوقفة بالقرب من إحدى الحدائق في حي "جونغ نو" في وسط العاصمة سيول.

ووفقا للشرطة وسلطات الإطفاء، تم العثور علي الممثل "لي" البالغ من العمر 48 عاما فاقدا للوعي داخل سيارته، بعد حوالي 20 دقيقة من الإبلاع عن اختفائه مع سيارته.

وسوف تقام مراسم جنازة "لي" بشكل بسيط بحضور أعضاء عائلته وزملائه.

وكان الممثل "لي" قد خضع لـ3 جولات من تحقيقات الشرطة منذ شهر أكتوبر الماضي بتهمة تعاطي المخدرات بشكل غير قانوني، واستخدام الحشيش والكيتامين في مناسبات متعددة، ولكن لم يتم الكشف عن أي أدوية أو مخدرات في الاختبارات التي أجريت عليه.

وقامت الشرطة بإغلاق التحقيقات في اتهامات تعاطيه للمخدرات بسبب وفاته.

وقد فاز فيلم "الطفيلي" الذي شارك فيه الممثل "لي" بأربع جوائز أوسكار في شهر فبراير من عام 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي.