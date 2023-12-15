بيبيمباب الأول عالميا من ناحية الوصفة على موقع غوغل

أعلنت شركة "غوغل" عن "كلمات البحث لهذا العام"، أي الكلمات التي بحثت شعوب العالم عنها أكثر على موقع "غوغل". ومن بينها احتل "بيبيمباب 비빔밥" المركز الأول من ناحية وصفة الطعام. بوجه خاص، شهد "بيبيمباب" أكبر زيادة في الهند، كما تبين أن الناس في سنغافوره والسويد والفلبين وماليزيا، بحثوا عن هذه الكلمة على "غوغل".

وأوضحت غوغل السبب في وصول "بيبيمباب" إلى المرتبة الأولى بأنه يرجع إلى تأثير المحتويات الكورية وفي مقدمتها الدراما الكورية. فإذا بحثنا عن كلمة "بيبيمباب" على "غوغل" باللغة الهندية، تظهر مقالات تقدم وصفات التحضير التي وردت في مسلسل "أحفاد الشمس". يذكر أن هذا المسلسل تم بثه في كوريا عام 2016، يعني مر حوالي 7 سنوات، لكن شعبيته مستمرة، كما أدت زيادة شعبية المحتويات إلى زيادة اهتمام العالم بالأكل الكوري، وبالتالي زادت كلمات البحث على المواقع العالمية.

وإلى جانب وصفات الطعام، وُضعت المحتويات الكورية في المجالات الأخرى أيضا على مراكز البحث. ففي مجال الأغاني الكورية، وصلت أغنية "큐피드" لفرقة "피프티피프티" البناتية إلى المركز الخامس، وأغنية "세븐" للفنان "정국" من فرقة " BTS" في المركز العاشر.

أما في المسلسلات التلفزيونية فاحتل المسلسل "킹더랜드" أي "ملك الأرض" و"더글로리" أي "مجد الانتقام"، المركزين السادس والسابع. وفي مجال النشرات الإخبارية العالمية، اُختيرت "الحرب بين حماس وإسرائيل" كأكثر عبارة للبحث، خاصة زادت كمية البحث منذ اندلاع الحرب في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

صمادي: وتلتها عبارة "كارثة الغواصة "تيتان" التي أسفرت عن وفات 5 ركاب نتيجة لانفجارها، ثم "زلازل تركيا".