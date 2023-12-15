الملاك المجهول يتبرع بـ880 مليون ون خلال 23 عاما

أنس: مرحبا أيها الأصدقاء. الآن سنرحل إلى مدينة "전주" بمقاطعة شمال جولا. يوجد في تلك المدينة حيّ كان اللاجؤون من العاصمة سيول إبان الحرب الأهلية يستقرون فيه، وبعد ذلك صار منطقة متخلفة تقع في مدينة قديمة.

صمادي: وعلى جدار قديم هناك مطلي باللون الأبيض، توجد رسمة لرجل يحجب وجهه بقبعة، ويحمل صندوق هدية، وأمامه مجموعة من الناس وطفلة تحمل دمية، ومسن يحمل وعاء زهور، ووراءه طالب يحمل كتابا.

أنس: هل تتساءلون مَن هو ذلك الرجل؟ لديه لقب "الملاك المجهول"، وقد ظهر في ذلك الحي قبل 23 عاما. فبدءا من عام 2000، ظل يترك مبالغ مالية كبيرة أمام مبنى مركز شؤون السكان بشكل سري كل عام.

صمادي: وقد وصل مجموع تلك التبرعات إلى 880 مليون وون، أي حوالي 770 ألف دولار. وتكريما له وتعبيرا عن الامتنان، قام المتطوعون والسكان وإدارة مدينة "전주" منذ عام 2012، بملء الجدران في كل أرجاء الحي برسوم تُصوّره.

أنس: ومؤخرا اُختير "الملاك المجهول" في مدينة "전주" ليكون أول من يفوز بجائزة "HD 현대아너" أي "الشخص ذو الشرف" التي تمنحها مؤسسة "هيون ديه". وتم تأسيس هذه الجائزة لتكريم الذين كرّسوا أنفسهم من أجل المحتاجين.

صمادي: وهذه المؤسسة تم تأسيسها في عام 2011، من خلال تبرع جميع موظفي الشركة بـ1 بالمائة من أجورهم.

أنس: وبدأت قصة هذا الرجل الملقب بـ"الملاك المجهول"، مع حصّالة نقود للأطفال.

صمادي: ووضع في تلك الحصّالة 584 ألف ون، أي حوالي 443 دولار. وكان ذلك العام في عام 2000، بمناسبة الكريسماس. وهكذا بدأ نشاط تبرعاته سنويا.

أنس: وكمحاولة لتجنب تعرف أي أحد من السكان عليه، غيّر المكان الذي يترك فيه الحصالة.

صمادي: أيضا كان المبلغ مختلفا في كل عام، أليس كذلك؟

أنس: فعلا. ومع مواصلة تبرعه لمدة أكثر من 20 عاما، زاد تساؤل الناس عن هويته.

صمادي: في الحقيقة، في كل حي وفي كل زقاق ومنطقة ومدينة يوجد عدد كبير من كاميرات المراقبة، ولذلك فإن الكشف عن هويته ليس أمرا صعبا.

أنس: صحيح، لكن احتراما لرغبته في عدم الكشف عن هويته، لم يعد سكان الحي يحاولون الكشف عنه.

صمادي: وقبل سنوات، سُرق تبرعه المالي ولكن ألقت وكالة الشرطة القبض على اللص واستعادت النقود، حسبما جاء في الأخبار.

أنس: صحيح. وبغض النظر عن ذلك، واصل تبرعه المالي. وفي عام 2009 أنتج سكان المنطقة تمثالا صغيرا أمام مبنى مركز شؤون السكان، وعلى الطريق المجاور، علّقوا لافتة مكتوب عليها "قرية الملاك المجهول".

صمادي: هذا يعني أنه يسكن في ذلك الحي.

أنس: أعتقد ذلك، لأنه يتبرع بالمال في تلك المنطقة، وطبعا في أماكن مختلفة كل عام، لكنها جميعا داخل المنطقة. وفي اليوم الرابع من شهر أكتوبر سنويا يقيم سكان المنطقة مهرجانا خيريا.