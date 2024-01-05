الدكتور عبد الرحمن المُلّا: سعيد باهتمام الكوريين باللغة والأدب العربي

الدكتور "عبد الرحمن المُلّا"، من مدينة الموصل في شمال غرب العراق، والأستاذ في جامعة "هان غوك" الكورية للدراسات الأجنبية، تسلّم مهام عمله مؤخرا، ويقول إنه عاش في السويد منذ عام 2002، كما عمل في جامعات في عدة دول منها السويد وتايوان، ومنذ عام 2012 عمل في جامعة "زاخو" العراقية كأستاذ للغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها.

وفي مقابلة مع القسم العربي، يقول الدكتور عبد الرحمن إن اهتمام الكوريين باللغة والأدب العربي أسعده، كما يقول إنه تلقى مساعدة من زميله المصري الدكتور صلاح الدين الجبيلي لمواجهة الصعوبات في حياته في كوريا حيث عرّفه بالكثير عن الحياة والثقافة في كوريا.

ويتحدث الدكتور عبد الرحمن أيضا عن دراسته لعلم اللغة الحاسوبي والترجمة بين اللغتيْن العربية والإنغليزية، وأنه قد استفاد من تلك الدراسات في بحوثه التالية وفي وعيه اللغوي، كما يتحدث عن تدريس لهجات اللغة العربية، ويؤكد أن تلك اللهجات لغةٌ عربية حقيقية، لكنه يفضّل أن يتعلم الطلابُ الأجانب اللغةَ العربية القياسية المعاصرة، المُستخدَمة في الجامعات ووسائل الإعلام.









وحول تجاربه في مجال الترجمة، يقول الدكتور عبد الرحمن المُلّا إن الترجمةَ عملٌ ليس سهلا، مشيرا إلى أنه أجري مقارنات بين النصوص الأصلية لبعض الكتب المشهورة وترجماتها إلى اللغة العربية، كما ترجم عدة كتب من بينها: مقدمة للعهد القديم، وكتاب تاريخ القرآن.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".