(12) 앞가림이나 하세요

동백: 오늘부터는 엄마가 너 학원도 다 데려다 줄 테니까, 절대로 혼자 다니지 말아, 알았어?

من اليوم سأخذك إلى الأكاديميات لذا لا تذهب إلى أي مكان وحدك، حسنا؟

필구: 어차피 혼자 안 다녀. 할머니가 맨날 델다 줘.

ولكنني لا أذهب وحدي، جدتي تأخذني.

동백: 응?

ماذا؟

필구: 할머니가 오락실도 델다 주는데.

وتأخذني إلى غرفة الألعاب الإلكترونية أيضا.

동백: 엄마, 엄마도 혼자 막 다니지 마. 그러다 깜빡 정신 놓으면,

أمي لا تذهبي وحدك لأي مكان، إذا فقدتِ تركيزك للحظة،

정숙: 내 걱정은 말고.

لا تقلقي علي!

동백: 엄마 걱정한대?

من قال إنني أقلق عليك.

정숙: 사장님 앞가림이나 하세요.

اهتمي انت بنفسك





شرح التعبير

앞가림 : اسم يعني إنجاز ما يجب إنجازه بصعوبة.

الحرف -이나: يشير إلى أن هذا أقل ما يمكن فعله أو أقل ما يمكن اختياره

يستخدم هذا المصطلح بمعنى "بدلا من الاهتمام بشؤون الآخرين يفضل ان تهتم بالقيام بما عليك أنت" عندما يعبر أحدهم عن القلق حيالك أو يعطيك نصيحة غير مرغوب فيها.

앞가림 : يعني أن تنجز بالكاد ما عليك فعله لذا أحيانا يُضاف إليها

"자기"،مثل: " 자기 앞가림도 못 한다"





شرح الأمثلة

1

가: 돈 아까운 줄 모르고 너무 막 쓰는 거 아니에요?

أ.ألا تصرف دون تفكير ودون وعي بالحفاظ على النقود؟

나: 다른 사람 신경 쓰지 말고 자기 앞가림이나 하세요.

ب.لا تقلق نفسك بشؤون الآخرين واهتم بأمورك أنت.

2

가: 내가 네 걱정 얼마나 많이 하는지 알아?

أ.هل تعرف كم أقلق عليك؟

나: 내 일은 내가 알아서 할게. 너는 네 앞가림이나 잘 해.

ب.سأهتم أنا بعملي. اهتم أنت بأمورك.



