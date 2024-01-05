فيلم كوري يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

فاز الفيلم الكوري "فاقد الأمل" للمخرج "كيم تشانغ هون" بجائزة الجمهور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الثالث الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية بدءا من الثلاثين من نوفمبر الماضي ولمدة 8 أيام.

وكان المهرجان قد عرض 8 أيام 125 فيلما من آسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وكندا، منها ثلاثة أفلام كورية، هي: "فاقد الأمل" للمخرج "كيم"، و"التداول" للمخرج "لي جونغ غون"، و"فدية" للمخرج "كيم سونغ هون"، والتي شاركت في فئة "الأفلام المفضلة"، الخاصة بالأفلام التي نالت اهتمام الجمهور في مهرجانات الأفلام الدولية خلال عام 2023.

وقال مدير البرامج الأجنبية في مهرجان البحر الأحمر "كريم أفتاب" إن فوز الفيلم "فاقد الأمل" بجائزة الجمهور في المهرجان هو مثال آخر يشير إلى الحب والعاطفة التي يكنها الجمهور السعودي للأفلام والثقافة الكورية.

وأضاف أن فرق الكيبوب تتمتع بالفعل بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه تم توسيع آفاق هذه الشعبية لتشمل أيضا الأفلام الكورية.

وأوضح "أفتاب" أن فيلم "فاقد الأمل" الذي يدور حول عدم قدرة الإنسان على التحكم في مصيره وسط زوبعة من العنف، يتميز بأسلوبه الخاص والمستقر في آن واحد، فكان من الطبيعي أن يحظى بإقبال من المشاهدين.

وقد جذب فيلم "فاقد الأمل" اهتمام الجمهور في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الذي أقيم في شهر مايو من العام الماضي، ومهرجان بوسان السينمائي الدولي الذي أقيم في شهر أكتوبر من العام الماضي.