معرض للفنان الفرنسي من أصل لبناني طارق عطوي في سيول

عادة نعيش حياتنا اليومية عن طريق استنشاق وزفير هواء عديم اللون والرائحة دون إيلاء أي نوع من الاهتمام بتلك الظاهرة الطبيعية.

لكن بدأت تزداد أهمية دور الفنانين الذين يراقبون بحواسهم الخمس الظواهر الطبيعية التي يمر بها الناس عن غير قصد، ويستحضرون تلك الأمور الطبيعية من خلال أعمالهم الإبداعية المفسرة بلغاتهم الخاصة.

في هذا السياق، يقام حاليا في مركز "آرت سون جيه" الفني في سيول معرض للفنان الفرنسي من أصل لبناني "طارق عطوي" الذي بذل جهودا لاستكشاف وسيلة لإدراك الصوت من خلال حواس أخرى غير السمع بالأذن.

وقد وُلد "طارق عطوي" في لبنان في عام 1980، وانتقل إلى فرنسا في عام 1998، حيث درس هناك علم الاقتصاد والموسيقى الإلكترونية، وهو يستخدم الآلات الإلكترونية وغير الإلكترونية في أعماله، ويقوم بتنظيم مناسبات فنية، وورش عمل في أوربا والشرق الأوسط.

نبيلة: كما يقوم بإنتاج برامج كمبيوتر جديدة لكل مشروع يعمل فيه، ويتخصص في تطوير أدوات من خلال الكمبيوتر.

وفي عام 2011، أتيحت له فرصة لدراسة الموسيقى عربية الأصل في منطقة السواحل الأطلسية، وأرشيف الموسيقى العربية التقليدية، وهو ما شجعه على تصميم آلات موسيقية خاصة به لاستخدامها في إعادة خلق الأصوات.

وفي الآونة الأخيرة، صمم "عطوي" آلات موسيقية جديدة تضم مفهوم التغير والتداول للماء والنار والأرض والهواء، واخترع طريقة لعزفها.

وتمثل أعمال "طارق عطوي" المعروضة في سيول اهتمامه بالأصوات الناتجة من الماء عند التقائه مع آلات الإيقاع الكورية التقليدية والحرف التقليدية، منها السيلادون والفخار والقش.

نبيلة: وينظم "عطوي" ورش عمل للأطفال لمساعدتهم على فهم الارتباطات بين الناس والأشياء والأماكن بالأصوات.