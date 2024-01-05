رئيس النيابة العامة الكوري يبحث سبل تنمية التعاون مع النائب العام السعودي

قام رئيس النيابة العامة الكوري "لي وان سوك" بزيارة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

وجاءت تلك الزيارة بناء على دعوة تلقاها "لي" من النائب العام السعودي الشيخ "سعود بن عبد الله"، وفي إطار التطور المضطرد في العلاقات بين كوريا والسعودية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للرياض في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وفي أثناء إقامته في الرياض، التقى "لي" يوم الخامس والعشرين من ديسمبر بالشيخ "سعود بن عبد الله" في مقر النيابة العامة السعودية وبحث معه السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الجهتين.

واطّلع رئيس النيابة العامة الكوري على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

علاوة على ذلك، زار "لي" المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، والتقى بالأمين العام للمركز الدكتور "منصور الشمري".

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف.

واطلع "لي" على أبرز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الدعاية المتطرفة، وسبل وقاية المجتمعات من مخاطرها عبر رفع مستوى التوعية الوقائية من خطر الإيديولوجية المتطرفة، إضافة إلى جهود نشر وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

ومن جهة ثانية، وقّعت كوريا والسعودية مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس النيابة العامة الكوري "لي وان سوك" لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي "مازن بن إبراهيم" في مقر الهيئة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.