صدور كتاب كرتون حول بي تي إس في أمريكا

من المتوقع أن يصدر كتاب كرتون في أمريكا تدور قصته حول نمو فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية والتحاقها بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وقالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها مؤخرا إن دار "تيلدا ويف" الأمريكية للنشر ستصدر كتاب كرتون جديدا مكونا من 22 صفحة يتناول الفرقة ضمن سلسلة "فيم" أو الشهرة.

يشار إلى أن هذه السلسلة عبارة عن مسلسل يعرّف بالسير الذاتية للمشاهير من المطربين والممثلين ونجوم الرياضة من خلال كتب الكرتون.

وقد سبق لها أن تناولت العديد من الشخصيات الفنية والرياضية البارزة مثل المطربتين "بيونسيه" و"تايلور سويفت" والممثلة "جنيفر لورانس"، ولاعب كرة القدم "ديفيد بيكهام ".

ويصور كتاب الكرتون الجديد بعنوان" الشهرة: بي تي إس" ظهورَ بي تي إس لأول مرة في عام 2013 ونموها لتصبح نجم بوب عالميا من خلال إطلاق العديد من الأغاني الناجحة والمشاركة في أنشطة المساهمة الاجتماعية.

كما أوضحت الوكالة أن الكتاب يصور مشاهد تغير أعضاء الفرقة من نجوم بوب إلى جنود من خلال إلقاء الضوء على مرحلة التحاقهم بالخدمة العسكرية بدءا بالعضو الأكبر "جين" في عام 2022.

وقد تم إنتاج هذا الكتاب بأسلوبين ورقي ورقمي ومن المتوقع أن يتم إصداره رسميا غدا الأربعاء.