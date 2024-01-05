الإقبال الكبير على مهرجان هوا تشون سان تشون او للجليد لعام 2024

افتتح يوم الجمعة الماضي مهرجان "هوا تشون سان تشون او" للجليد وهو مهرجان شتوي رئيسي في البلاد يزوره حوالي مليون شخص سنويا.

ومنذ صباح يوم الافتتاح كان موقع المهرجان، وهو حقل نهر "هوا تشون" الجليدي في منطقة هواتشون في مقاطعة كانغ وان، مزدحما بالناس الذين يرتدون ملابس سميكة.

وكان السياح من جميع الأعمار والأجناس يملؤون نهر هواتشون المتجمد ويستمتعون بالصيد عن طريق إدخال صنانير الصيد في ثقوب موجودة في الجليد.

وانطلقت الهتافات من جميع أنحاء موقع المهرجان من السياح الذين يصطادون سمك السلمون المرقط الجبلي، كما سُمعت أصوات خيبة الأمل من سياح آخرين فشلوا في الصيد.

وتوجد حول موقع المهرجان منطقة للشواء ومركز للأسماك النيئة حيث يمكن تذوق سمك السلمون المرقط الجبلي على الفور. كما زار العديد من السياح الأجانب منطقة الصيد المخصصة للأجانب فقط.

وكان مركز تجربة الصيد بالأيدي العارية، الذي يحظى بشعبية كبيرة كل عام، مليئا بالسياح حتى في الطقس البارد، حيث استمتع السائحون الذين دخلوا المياه الجليدية الباردة بتجربة فريدة من نوعها وهم يتابعون الأسماك السريعة.

وأقبل السائحون من الأسر على تجربة ركوب الزلاجات الجليدية بينما توافد السياح أيضا على أكبر معرض داخلي للمنحوتات الجليدية في كوريا بُني حول موقع المهرجان.

وكانت المنطقة المحيطة بموقع المهرجان مزدحمة بالسيارات القادمة من جميع أنحاء البلاد حيث تتمتع منطقة هواتشون بهذا الحدث السياحي الخاص لأول مرة منذ فترة طويلة.

الجدير بالذكر أن مهرجان هوا تشون سان تشون او للجليد انطلق لأول مرة في عام 2003 ليصبح مهرجانا شتويا بارزا يزوره أكثر من مليون شخص سنويا منذ عام 2005.

وتم تصنيفه كمهرجان دولي من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية لأول مرة من بين المهرجانات الشتوية المحلية. ولكن لم يكن من الممكن إقامته في عامي 2021 و2022 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي العام الماضي استؤنف المهرجان ليجتذب مليونا و310 آلاف زائر.

ومن أجل زيادة سلامة السياح تم وضع كاميرات مراقبة في غرفة العمليات لتوفير مراقبة فورية لمرافق المضخات ومجاري تصريف المياه وقنوات الصرف.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع المسافات بين الثقوب في الجليد من متريْن إلى 4 أمتار، ومن المخطط توسيعها أكثر حسب الظروف الجوية.

ومن أجل زيادة عدد الزوار المقيمين ليلا، تقوم إدارة المنطقة بإضاءة عشرات الآلاف من الفوانيس الجبلية على شكل سمك السلمون المرقط في مختلف شوارع المنطقة، وخاصة حول موقع المهرجان. ومن المتوقع أن يستمر المهرجان حتى الـ28 من هذا الشهر.