لدى حوالي نصف الكوريين نية لشراء سيارات ذاتية القادة

أظهر استطلاع للرأي أن حوالي نصف الجمهور يعتزمون شراء سيارات ذاتية القيادة في المستقبل.

كما أظهر أنه كلما كانت الفئة العمرية أصغر، قل النفور من السيارات ذاتية القيادة.

يشار إلى أن بلدية سيول كانت قد أقامت حفلا للإعلان عن تشغيل حافلات ذاتية القيادة في منطقة جدول "تشونغ كيه" في ساحة "تشونغ كيه" بالمدينة يوم الـ24 من شهر ديسمبر الماضي.

وأجرى معهد أبحاث سلامة السيارات التابع لهيئة سلامة النقل الكورية استطلاعا للرأي على 3 آلاف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر إلى تسعة وسبعين عاما في جميع أنحاء البلاد يوم السبت الماضي.

وأجاب 45% من المشاركين فيه بأنهم على استعداد لشراء سيارات ذاتية القيادة، بينما قال 26% منهم إنهم لا يرغبون في ذلك، ولم يعبر 19% بالمائة منهم عن رأيهم بوضوح.

وعند النظر إلى المشاركين الذين لديهم نية الشراء حسب الفئات العمرية، كان المراهقون هم الأعلى بنسبة موافقة بلغت 53% من بينهم.

وتلاهم المواطنون في العشرينيات من العمر بـ48%، ثم الخمسينيات بـ47%، والأربعينيات بـ46% ، والثلاثينيات بـ44% ، والستينيات بـ42%.

أما المواطنون في السبعينيات من العمر فمثلوا 34% فقط. وعندما سُئلوا عن نيتهم استخدام وسائل النقل العام ذاتية القيادة، أجاب 48% بالمائة منهم بنعم.

وأجاب 66% من المشاركين المراهقين بنعم. ولم يختر سوى 26% من المشاركين تقنية "المستوى الثاني" للقيادة الذاتية التجارية.

يذكر أن المستوى الثاني هو تقنية "أتمتة القيادة الجزئية"، وهو مستوى من القيادة الذاتية يجب فيه على السائق الجلوس في مقعده ومراقبة بيئة القيادة حتى لو لم يقم بتشغيل عجلة القيادة أو الدواسات.

وحول الصورة الأولى التي تتبادر إلى أذهانهم عندما يسمعون كلمة "سيارة ذاتية القيادة"، أجاب 23% من المشاركين بـ "الراحة والملاءمة".