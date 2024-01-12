كريم آن دونغ كيون: اللغة وسيلة مهمة للمعرفة والفهم

الطالب الكوري "آن دونغ كيون"، واسمه العربي "كريم"، كان الفائز بالمركز الأول في قسم الكتابة ضمن مسابقة التحدث باللغة العربية، ويقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو إنه اختار اسمه العربي بنفسه على اسم لاعب كرة قدم عالمي، وقد تخصص في دراسات غرب أفريقيا، على وجه التحديد نيجيريا، وتعلم لغة الهاوسا، وثقافة ومجتمع واقتصاد نيجيريا، كما تخصص في اللغة العربية بدافع الفضول، حيث كان يرغب في التعرف على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بشكل عميق، مؤكدا أن اللغة وسيلة مهمة للمعرفة والفهم.









ويتحدث "كريم" عن الموضوع الذي اختاره للدخول في المسابقة، وهو "هل يجب فرض قيود على الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أنه ظل يهتم بالكتابة منذ صغره، وقد ساعده في ذلك أن والده كان صحفيا، ولذلك تلقى تدريبا منه على كتابة المقالات.









كما يشير إلى أنه درس في تونس، التي يصفها بأنها دولة جذابة وتتمتع بشواطئ جميلة، وأن الناس هناك ودودون وطيبون للغاية، كما زار الأردن في إطار الدبلوماسية العامة برعاية "كوريا فاونديشن".





ويقول "كريم آن دونغ كيون" إن وجهة نظره حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد تغيرت تماما بعد دراسته للغة العربية، حيث كان يطلع على التطورات والحقائق ذات الصلة قبل ذلك من خلال وسائل الإعلام العالمية، لكنه صار يستطيع حاليا قراءة الأخبار باللغة العربية، وهو ما جعله يلمس معاناة الفلسطينيين.

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