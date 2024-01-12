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مشاركة كوريا في عملية ترميم معبد الرامسيوم في الأقصر

#أخبار كورية عربية l 2024-01-12

لقاء الجمعة

ⓒ CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION
قالت هيئة التراث الثقافي الكورية مؤخرا إنها خصصت ثلاثة عشر مليارا وثمانية وثمانين مليون وون، أي ما يعادل حوالي عشرة ملايين دولار، كميزانية للمساعدات الإنمائية الرسمية الخاصة بالمواد الثقافية لهذا العام، بزيادة تبلغ مائة وثلاثة وسبعين بالمائة مقارنة مع العام الماضي.
وأوضحت أن زيادة الميزانية تستهدف دعم قيام كوريا بدور فعال كدولة مركزية للتعاون في التنمية الدولية في مجال التراث الوطني.
وأضافت أنها ستمول باستخدام ميزانية هذا العام مشروع تعزيز القدرات على تطوير الآثار الثقافية والموارد السياحية المستدامة في الأقصر، ومشروع دعم بناء مركز التراث الرقمي في القاهرة.
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