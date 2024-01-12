شهد المركز الثقافي الآسيوي في كوريا يوم الاثنين الماضي افتتاح المعرض الخاص للثقافة الآسيوية بعنوان "الطريق إلى ألف ليلة وليلة" والذي يضم ثمانية موضوعات من كتاب" ألف ليلة وليلة". ومن المتوقع أن يستمر هذا المعرض حتى نهاية هذا العام.

ويتم في المعرض إلقاء الضوء على أصل قصص ألف ليلة وليلة وعملية انتقالها وتاريخ ترجمتها في كوريا الذي انطلق في أوائل القرن التاسع عشر، ومعاني القصة في الثقافة الآسيوية.

نحن نعرف أن ألف ليلة وليلة عبارة عن قصة ترويها شهرزاد ابنة رئيس الوزراء كل ليلة لمدة ألف ليلة وليلة لتهدئة طغيان الملك شهريار، وهي رواية إطارية تحتوي على حوالي ثلاثمائة قصة صغيرة.

ونظم مركز الثقافة الآسوية القصص التي روتها شهرزاد، في ثمانية فصول، مثل كتاب منبثق تتكشف فيه القصص والصور عندما تُقلب الصفحات.

وفي الفصلين الأول والثاني يتم تقديم تاريخ نقل ألف ليلة وليلة وطبعاتها الرئيسية، بحيث يتم إظهار عملية نقل القصص من الهند وبلاد فارس إلى العراق ومصر وأوربا ثم إعادة استيرادها من قبل الدول العربية حسب التغيرات في السلطات الحاكمة من خلال الصور والجداول الزمنية.

ويتم شرح أن أول رواية مترجمة إلى اللغة الكورية في العصر الحديث "يو اوك يوك جون " التي صدرت في عام ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين، كانت ترجمة لألف ليلة وليلة.

كما يتم شرح أن المعلم "بانغ جونغ هوان 방정환" قد قدم أربع قصص، بما في ذلك قصة "علي بابا والأربعون حرامي" في مجلة "الطفل" خلال عامي ألف وتسعمائة وستة وعشرين وألف وتسعمائة وسبعة وعشرين.

وفي الفصلين الثالث والرابع يتم تقديم المحتوى الثقافي المصنوع باستخدام قصص ألف ليلة وليلة أو أبطالها.

وفي الفصل الثالث يمكن مشاهدة شهرزاد وهي تتحول من فتاة نبيلة إلى امرأة واثقة من نفسها ولديها عاطفة، بينما يتم في الفصل الرابع استعراض مختلف المشاهد العربية التي تمت إعادة إنتاجها من خلال مقاطع فيديو وصور ولوحات وطوابع وبطاقات بريدية متنوعة.

وفي الفصل الخامس بعنوان "الرسم المباشر"، يمكن اختيار الشخصيات الرئيسية للقصة، وتلوين الملابس الآسيوية التقليدية، ومسحها ضوئيا للسفر في مختلف أنحاء آسيا. من خلال الشاشة.

وفي الفصل السادس يتم استعراض المجموعة العربية الكاملة لـ"ألف ليلة وليلة"، بما في ذلك ترجمة أنطوان جالان، وهو فرنسي من القرن الثامن عشر كان أول من قدم القصة إلى أوربا. وفي الفصل السابع يتم تقديم مجتمع العرب وعاداتهم في القصة.

أما الفصل الثامن والأخير فيقدم القصة عبر فضاء الواقع الافتراضي. كما يتم استعراض بعض الأزياء التقليدية العراقية التي تبرعت بها السفارة العراقية في كوريا.

وقال "لي كانغ هيون" مدير المركز الوطني للثقافة الآسيوية إن المعرض يتيح فرصة لتعزيز فهم تاريخ ومحتوى ألف ليلة وليلة التي أثرت كثيرا على الثقافة الكورية، وتجربتها من طرف جميع أعضاء الأسرة بكل سعادة.