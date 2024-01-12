مكتبة يونغ تونغ في سو وان تنظم محاضرات حول فلسطين

صرحت مكتبة "يونغ تونغ" في مدينة سو وان في مقاطعة كيونغ كي مؤخرا بأنها ستقوم بتسجيل طلاب لدورة العلوم الإنسانية بعنوان "فلسطين من خلال الدين والسياسة والأدب" على أساس أسبقية التقدم بطلبات للمشاركة.

وسيلقي العديد من الخبراء المشاركين في مشروع أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية بمعهد الشرق الأوسط بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية محاضرات حول الدين والسياسة والأدب في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقام الدورة كل يوم خميس في الفترة من الخامس والعشرين من هذا الشهر إلى الخامس عشر من شهر فبراير، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لمدة ساعتين عبر منصة المؤتمرات المرئية على الإنترنت.

وقال مسؤول من المكتبة إنهم يأملون في أن تساعد الدورة في حل التحيز ضد الفلسطينيين مؤكدا على أن دورة ستوفر فهما عميقا للمجتمع الفلسطيني والثقافة الفلسطينية.