إس أيه إس تنظم دورة للتعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني في الجزائر

قال "كيم صونغ هيون " الرئيس التنفيذي لشركة "إس ايه إس SAS"، إن شركته ستنظم دورة للتعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني في الجزائر بمشاركة عدد من المسؤولين ذوي العلاقة بتكنولوجيا المعلومات هناك.

يشار إلى أن "إس ايه إس" عبارة عن شركة كورية متخصصة في الأمن السيبراني تقوم بإجراء عمليات تدقيق لأمن تكنولوجيا المعلومات في داخل وخارج البلاد، وهي تشارك حاليا في مشروع إنشاء مركز للأمن السيبراني في الجزائر بدعم مشترك من الحكومتين الكورية والجزائرية.

وجاء ذلك بعد أن سنّت الجزائر مؤخرا قانونا لإنشاء نظام وطني لأمن المعلومات بناء على مرسوم رئاسي، وتم تعيين وزارة الدفاع الوطني كإدارة مكلفة بالنظام الوطني لأمن المعلومات، كما تم وضع استراتيجية وطنية وتشكيل لجنة وطنية لتعزيز الأهداف الرئيسية وخطط التنفيذ.

أوضح كيم أنه قام بإعداد تدريب تمهيدي شامل في مجال الأمن السيبراني حتى يتمكن المسؤولون الجزائريون في مركز الأمن السيبراني من تحليل الخروقات السيبرانية والتهديدات المختلفة ومنعها، والاستجابة لها، واتخاذ تدابير متابعة ضدها بسلاسة.

كما أضاف أنه أعد تدريبا عمليا يشمل النظام والشبكات واختراق الويب وتطوير الأمان من أجل تشغيل المركز بشكل فعال من خلال تعزيز قدرات الأمن السيبراني.