(13) 별 것도 아니네

종렬: 이게 횟집 아저씨가 썰었을 때랑,권쉐프님이 썰었을 때랑 전복

يكون سعر أذن البحر مختلفا إذا قطعها صاحب المطعم أو قطعها

개당 단가가 달라진다고. 너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?

الشيف كوون، هل تناولت هذا من قبل في حياتك؟

필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데.

مذاقها كالقواقع البحرية وحسب، مجرد قواقع بحرية.

종렬: 아하 참

غير معقول.

필구: 별 것도 아니네.

ليست شيئا يُذكر.

종렬: 별 것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?

إذا كانت ليست شيئا تذكر لماذا تأكل بهذا الشكل؟





شرح التعبير

별 것 : اسم يعني شيئا نادرا وغريبا

도 :حرف يفيد التأكيد على معنى الاستثناء

يستخدم عندما نريد التعبير عن أن شيئا ما ليس مميزا أو مختلفا على عكس ما توقعنا.

والحرف 도 يؤكد على معنى الاستثناء. مثال:

별것도 아니다.

يعني أننا توقعنا أن يكون مميزا ومختلفا عن الطبيعي والاعتيادي ولكنه ليس كذلك.

يمكن استخدام "별거" اثناء الحديث بدلا من "별것"...

‘별것/별거 아니네.’ يُستخدمان بنفس المعنى ولكن عند استخدام الحرف "دو" في التعبير "별것도 아닌데" نؤكد على معنى أنه شيء عادي على عكس التوقع.





شرح الأمثلة

1

가: 이거 먹어 보니까 어때? 맛이 좀 다른 것 같지 않니?

أ.ما رأيك في هذا بعد أن جربته؟ مذاقه مختلف قليلا أليس كذلك؟

나: 글쎄, 비싼 거라고 해서 뭐 특별한 맛이 있나 했는데, 별것도 아니네.

ب.لا أدري، توقعت أن يكون مذاقه مميزا لأنه غالي الثمن، ولكنه ليس كذلك.

2

가: 너한테 미안해서 어떡하니? 네가 빌려준 우산을 버스에 놓고 내렸어.

أ.أنا اسف جدا، لقد نسيت الشمسية التي استعرتها منك في الحافلة.

나: 뭐 그런 걸 가지고 그렇게 미안해하니. 별것도 아니네.

ب.لا داعي للأسف بهذا الشكل لهذا السبب. ليس شيئا مهما.



