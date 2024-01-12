بينو وهوتشو: الكلمات الكورية المفضلة لدى الأجانب

بمناسبة رأس السنة الجديدة، نشرت إحدى الصحف اليومية الكورية نتائج استبيان أُجري للتعرف على الكلمات الكورية التي يحبها ألف وثلاثة وثلاثون أجنبيا في مائة دولة حول العالم هيا نتعرف عليها سويا.

اختار بعضهم كلمة "수고했어" بمعنى "يعطيك العافية"، وقال الأجنبي الذي اختار هذا التعبير إنه يمنحنا اطمئنانا جميلا حول اكتمال شيء ما، كأنه بمثابة اعتراف بالمجهود المبذول من أجل اكتماله. كما أنه غير معبر عنه باللغة الإنغليزية. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحب هذا التعبير لأنه يعني معنى "أحسنت"، و"شكرا على جهدك".

بالإضافة إلى كلمة "수고했어"، احتلت كلمات أخرى المراكز الأولى، مثل "사랑해요"، ثم "괜찮아요"، ثم "나비". كلمة "사랑해요"معروفة على ما أظن، وتعني أحبك، وكلمة "괜찮아요" تعني "لا بأس"، أو "عفوا" في بعض الأحيان، أما كلمة "나비" فتعني "فراشة". أن النقطة الملفتة للانتباه هي أن الأجانب اختاروا أيضا "어떻게" أي "كيف"، و"진짜" أي "حقا"، اللتين تُستخدمان كثيرا في الحديث اليومي بين الكوريين.

ومن بين التعبيرات المختارة وغير المتوقعة: "답답하다"، و" 눈치" و"우유". "우유" تعني "حليب" ويحبها الأجانب بسبب النطق الناعم. لقد اختار الأجانب تلك الكلمات لأنها تعبر عن الثقافة الكورية، ولا يستطيع غير الكوريين فهم معناها إلى حد كبير. علاوة على ذلك، إذا وصفنا شخصا ما بأن لديه "눈치"، فهذا يعني أنه يتفهم مشاعر الآخرين جيدا.

وحول سبب اختيار الأجانب لكلمة "비누" أي "صابون"، أجابوا بأن نطق الكلمة يشبه تعبير " be new"، أي "يصبح جديدا". أيضا تم اختيار كلمة "후추" أي "فلفل"، بسبب نطقها الذي يشبه صوت العطسة، حيث يستطيعون تذكرها بسهولة، خاصة أن الفلفل يجعلنا نعطس.

هذا ويحبون كذلك كلمة "부부" بمعنى "زوج" بسبب شكلها كأنه شكل الزوج. وكلمة " 옷" أي "ملبس"، لأنها تشبه جسم الإنسان. وبالنسبة للكلمات المعبرة عن الثقافة الكورية فقد أختيرت "같이" أي "معا"، و"아이고" وهي تعني شيئا مثل "يا إلهي"، و"잘 먹겠습니다" التي تعني "سآكل جيدا"، أو "شكرا على تقديم الأكل".

في هذا الاستبيان أختيرت 108 كلمات، وقد جمعتها الهيئة المنظمة للاستبيان ضمن كتاب إلكتروني يستطيع أي أحد قراءته مجانا. وقال مدير الهيئة إن هذه المناسبة كانت ذات معنى خاص لأنها ألقت الضوء على كلمات معتادة بالنسبة للشعب الكوري، وأوضحت كيف تبدو في عيون الأجانب.