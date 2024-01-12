مشاركة التلاميذ الابتداعيين في سن مرسوم لحماية الطيور البرية

أسفرت أنشطة بعض طلاب المدارس الابتدائية لحماية الطيور من الموت بسبب الاصطدام بنوافذ المباني أو الجدران العازلة للصوت على الطرق، عن سن مرسوم جديد.

محمد: وقالت هيئة التعليم في مقاطعة جنوب جولا مؤخرا إن مجلس مدينة "ناجو" بالمقاطعة وافق على سن مرسوم بعنوان "تخفيف حالات اصطدام الحيوانات البرية والوقاية منها في مدينة ناجو"، الذي اقترحه النائب "هوانغ كوانغ مين" مع طلاب مدرسة "نو آن نام" الابتدائية في المدينة.

جاء ذلك نتيجة لأنشطة الطلاب لحماية الطيور البرية التي كانت قد انطلقت في عام ألفين وواحد وعشرين. فعندما كانوا يتجولون في أرجاء قريتهم من أجل ركوب الدراجات والجري وتنظيف الشوارع من القمامة، اكتشفوا العديد من الطيور الميتة تحت الجدران الشفافة العازلة للصوت حول الطرق.

وقاموا بعد ذلك بمراقبة الطيور البرية التي تموت نتيجة للاصطدام بالجدران الشفافة العازلة للصوت خلال عامين. ومنذ شهر يونيو من عام ألفين وواحد وعشرين، قاموا بوضع ملصقات على شكل طيور على الجدران بطول مائتين وخمسة وعشرين مترا من أجل منع الاصطدام.

وفي شهر يوليو من العام الماضي بدؤوا في وضع مسودة مرسوم في هذا الشأن عن طريق الفصل الخاص بالشباب في مجلس المدينة، حيث قاموا بالتعاون مع النائب "هوانغ" بصياغة المرسوم النهائي وبمساعدة خبراء من بينهم "كيم يونغ جون" رئيس قسم الحيوانات في المعهد الوطني للبيئة، والباحث "كيم يون جون".

وينص المرسوم على اشتراط ربط شريط لمنع اصطدام الطيور أو تركيب كتل زجاجية على المباني والجدران الشفافة العازلة للصوت وغيرها من المرافق التي تقوم بلدية ناجو أو المؤسسات العامة فيها بتركيبها.

ومن المتوقع إذا تم نقش أنماط معينة على الزجاج الشفاف، أن يتم منع اصطدام الطيور التي لا يمكنها تمييز النوافذ الشفافة. أعتقد أن هذه تجربة ممتازة لمشاركة الطلاب الصغار في سن القوانين العامة من أجل الحفاظ على البيئة والتعايش مع الحيوانات البرية.