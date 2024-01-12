عرض ترويجي لبطاقة رفيق المناخ في سيول

من المتوقع أن تبدأ بلدية سيول مشروع تجربة بطاقة رفيق المناخ بدءا من السابع والعشرين من هذا الشهر، وهي عبارة عن بطاقة ركاب متكاملة وغير محدودة لوسائل النقل العام ستطلقها البلدية لأول مرة في البلاد استجابة لتغير المناخ.

وباستخدام بطاقة واحدة منها، سيمكن ركوب مترو الأنفاق والحافلات، وكذلك الدراجات العامة، لعدد غير محدود من المرات. وتكرس البلدية جهودها حاليا لتنفيذ عرض ترويجي قائم على الأسئلة باستخدام الدمى في مختلف أرجاء العاصمة.

وقالت البلدية أمس إنها تنظم حدثا في الشوارع يسمى "مسابقة للأسئلة حول البطاقة" مع المواطنين أمام محطات مترو الأنفاق الرئيسية والمناطق الجامعية.

وسيجري المسابقة أربعة أشخاص يرتدون أقنعة دمى ذات رمز الاستجابة السريعة في هذه المناطق. وستتكون أسئلة المسابقة من محتوى متعلق ببطاقة رفيق المناخ.

ويمكن لأي مواطن يرغب في المشاركة في المسابقة الحصول على تلميحات للإجابات الصحيحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الأقنعة، والذين يجيبون بشكل صحيح سيتم تزويدهم بكمادات ساخنة لتدفئة أيديهم في الشتاء البارد.

وقد توقع "كيم هونغ تشان 김홍찬" مدير العلاقات العامة في بلدية سيول أن يساعد تنظيم المسابقة في تعريف المزيد من المواطنين بمختلف المزايا للبطاقة مثل الاستجابة لتغير المناخ، وسهولة استخدام وسائل المواصلات العامة وتوفير مصروفات النقل.