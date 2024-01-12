رواج كبير لخدمة تأجير البذلات الخاصة بمقابلات العمل بالمجان

تحظى خدمة تأجير البذلات الخاصة بمقابلات العمل بالمجان، والتي تنفذها بلدية سيول من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن الشباب الباحثين عن عمل، باستجابة كبيرة.

فقد قالت البلدية إن عدد الذين استخدموا هذه الخدمة بلغ حوالي خمسة وخمسين ألفا العام الماضي.

وأوضحت أن هذه الخدمة انطلقت لأول مرة في عام ألفين وستة عشر، وبلغ عدد المستفيدين منها أربعة آلاف واثنين وثلاثين، ثم بلغ عددهم في العام الماضي خمسة وخمسين ألفا ومائة وأربعة عشر، ليزيد زيادة كبيرة بحوالي أربعة عشر مرة.

وتبين أن إجمالي عدد المستخدمين التراكمي خلال الفترة من عام ألفين وستة عشر إلى ألفين وثلاثة وعشرين، بلغ مائتين وتسعة وستين ألفا وتسعة وستين.

وفي مسح أجرته البلدية للتعرف على مدى رضاء مستخدمي الخدمة، أجاب ثمانية وتسعون فاصل ستة بالمائة منهم بأنهم راضون.

وتستمر البلدية في زيادة فروع الخدمة. وإذا تم افتتاح فرع جديد في منطقة "جونغ نو" هذا العام، سيبلغ إجمالي عدد فروعها أربعة عشر.

زاهية: ويمكن منها استئجار ملابس "غير رسمية للأعمال" تناسب أسلوب المقابلات في كل شركة وصناعة. كما يقدم الفرع في شارع هونغ ديه، وفرع جامعة كونكوك خدمة تخزين الملابس والأحذية التي يرتديها الشباب الذين يستأجرون البذلات لإجراء المقابلات في ذلك اليوم.

ويمكن لأي شاب يقيم في سيول، بدءا من أولئك المتوقع تخرجهم من المدرسة الثانوية وحتى سن التاسعة والثلاثين، استخدام خدمة تأجير البذلات وربطات العنق والأحزمة والأحذية اللازمة لإجراء المقابلات مجانا. وتبلغ مدة الإيجار أربعة أيام، بحد أقصى عشر مرات في السنة.

وعند استخدامهم الخدمة لأول مرة يتوجب عليهم زيارة أحد الفروع من أجل قياس مقاسات الجسم وبعد ذلك يمكن تلقي ما يريدونه عبر خدمة التوصيل من خلال التقدم بطلبات عبر الإنترنت.

وقال "لي هيه او" مدير السياسات الاقتصادية في بلدية سيول إن الخدمة تمثل مشروعا ناجحا لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل، موضحا أن البلدية تنوي توسيع وتنويع الخدمة حتى يستخدمها المزيد من الشباب بسهولة.