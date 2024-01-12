سامي رشاد: زيارتي القصيرة الأولى لكوريا غيّرت من شخصيتي وحياتي

السيد "سامي محمد رشاد" من مصرالذي تخصص في دراسة اللغة الكورية، حيث درسها في كلية الألسن في مصر في 12 سبتمبر عام 2014.

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع

ضيفنا في هذه الحلقة "سامي محمد رشاد"، من مصر، وتخصص في دراسة اللغة الكورية، حيث درسها في كلية الألسن في مصر، ويكمل الآن دراسة الماجستير في جامعة سيول الوطنية في قسم اللغويات الكورية.

يحدثنا سامي في هذه الحلقة عن سبب اختياره للتخصص في اللغة الكورية، وذكرياته أثناء الدراسة الجامعية في مصر.

كما أخبرنا أن هذه ليست زيارته الأولى لكوريا، حيث زارها للمرة الأولى في عام 2009 لمدة شهرين، يتحدث إلينا في الحلقة عن ذكرياته في هذه الزيارة القصيرة السابقة وتأثيرها على شخصيته وحياته.

ويقدم سامي نصيحته لدارسي اللغة الكورية من العرب بناء على خبرته في المسابقات العديدة للتحدث باللغة الكورية، حيث كان من آخرها المسابقة العالمية للتحدث التي أقيمت في جامعة كيونغ هي وحصل فيها على المركز الثاني.

هيا نستمع إلى لقاء سامي مع لؤلؤة بيه جونغ أوك، ونبيلة يون أون كيونغ في برنامجكم: لقاء الجمعة.