(14) 헛소리 하지 말고

향미: 언니는 세상이 막 밝아요? 막 그렇게 보들보들해?

دونغ بيك، هل ترين العالم بهذا الإشراق؟ هل العالم بهذا اللطف بالنسبة لك؟

언니나 나나 인생 도찐개찐인데 왜 그렇게 혼자 곱냐고.

نحن الاثنان في نفس الموقف، ولكن لماذا أنت لطيفة ومحبة هكذا؟

동백: 헛소리 하지 말고. 내가 시급 올려줄 테니까 너 적금 들고 저금도 해.

لا داعي لهذا الكلام الفارغ. سأرفع لك أجرتك في الساعة لذا عليك أن تحصلي على حساب للتوفير وأن تبدأي في الادخار.

향미: 그 시급 올려서 뭐. 집도 사고 가족도 사요?

ماذا سيحدث عندما ترفعين أجرتي في الساعة هل سيشتري لي هذا بيتا وعائلة؟





شرح التعبير

헛소리: كلام غير هام وغير منطقي ولا يمكن الاطمئنان إليه.

يستخدم التعبير عندما يقول الطرف الآخر في الحديث كلاما غير منطقيا أو معقولا فيُقال له "헛소리하지 마" يعني توقف عن هذا الكلام الفارغ.

يستخدم المقطع "헛" مع الكثير من الأسماء فيأتي قبلها للإشارة إلى أن هذا الشيء لا قيمة له ولا منفعة من خلفه. و"소리" في هذا التعبير تعني كلام أو رأي، لذا "헛소리" تعني كلام بلا معنى أو نفع مثلا :

비싼 밥 먹고 헛소리야?

سيكون معنى هذا التعبير "لماذا تقول هذا الكلام الفارغ؟"

قد يأتي "헛소리" في صورة فعل أيضا ليصبح "헛소리하다" مثلا :

이렇게 중요한 상황에 헛소리하겠어요?

يعني: من غير المنطقي أن يُقال هذا الكلام الفارغ في هذا الحدث الهام؟





شرح الأمثلة

1

가: 너 장학금 받았다면서? 그 기념으로 나한테 한턱내라.

أ.ألم تحصل على منحة دراسية؟ عليك أن تشتري لي شيئا بهذه المناسبة.

나: 헛소리하지 말고. 너도 다음에 꼭 장학금 받아라.

ب.توقف عن هذا الكلام الفارغ، وحاول الحصول أنت ايضا على منحة المرة المقبلة.

2

가: 방송에서 짜장면 먹는 거 보니까 나도 먹고 싶다. 우리 짜장면 시킬까?

أ.عندما شاهدت الجاجانغ ميون في التلفاز اشتهيته أنا ايضا، هل طلبنا؟

나: 지금이 몇 신데. 헛소리하지 말고 어서 잠이나 자.

ب.هل تعلم كم الساعة الآن، توقف عن هذا الكلام واذهب للنوم.



