الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

مسيرات تضامنية مع فلسطين في كوريا وأنحاء مختلفة من العالم

#أخبار كورية عربية l 2024-01-19

لقاء الجمعة

ⓒ masrtimes.com/361017
بمناسبة يوم التحرك العالمي من أجل غزة الذي صادف يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، تم تنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنية مع فلسطين في مختلف المدن حول العالم، بما في ذلك واشنطن ولندن وسيول.
ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.
وفي أثناء المظاهرات والمسيرات، لوّح المشاركون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".
وضمن فعاليات "يوم التحرك العالمي من أجل غزة"، تم تنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين في كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي، مطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;