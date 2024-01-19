مسيرات تضامنية مع فلسطين في كوريا وأنحاء مختلفة من العالم

بمناسبة يوم التحرك العالمي من أجل غزة الذي صادف يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي، تم تنظيم تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنية مع فلسطين في مختلف المدن حول العالم، بما في ذلك واشنطن ولندن وسيول.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.

وفي أثناء المظاهرات والمسيرات، لوّح المشاركون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".

وضمن فعاليات "يوم التحرك العالمي من أجل غزة"، تم تنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين في كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي، مطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.