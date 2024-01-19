المركز الثقافي الكوري في القاهرة يطلق برامجه لعام 2024

فتح المركز الثقافي الكوري في القاهرة العام الجديد عام 2024، بتنظيم أنواع مختلفة من البرامج الثقافية والرياضية، حيث أطلق المركز يوم العاشر من شهر يناير الجاري الموسم الجديد من فعاليات عروض السينما الكورية المعروفة باسم "كوريا فليكس"، ويستمر تنظيمها حتى شهر نوفمبر القادم على أساس أسبوعي.

وكان الفيلم الكوري بعنوان "غروب الشمس في مسقط رأسي" هو الفيلم الافتتاحي للموسم الجديد لفعاليات "كوريا فليكس"، وشاهده حوالي 25 شخصا من محبي السينما الكورية المصريين.

وفي حفل الافتتاح، رحّب مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو" بالحضور، معربا عن سعادته بأن تكون عروض السينما الكورية باكورة للفعاليات الثقافية للمركز للعام الجديد.

وقال "أوه" إن عروض الأفلام الكورية توفر للجمهور المصري نافذة مهمة للغاية للتعرف على العادات والتقاليد والثقافة الكورية بشكل عام.

وأضاف أنه تم اختيار الأفلام التي سيجري عرضها على مدار العام الحالي، لمواكبة مختلف الأذواق والاهتمامات السينمائية لدى المصريين، ومنها أفلام أكشن وأفلام رومانسية.

وفي نهاية العرض، تم تنظيم لقاء مفتوح للتعرف على آراء الحضور وتلبية اهتماماتهم ورغباتهم بشأن أنواع الأفلام التي سيتم عرضها لاحقا.

وتم عرض فيلم "رومانس" يوم الأربعاء الماضي كفيلم ثانٍ ضمن فعاليات عروض الأفلام الكورية "كوريا فليكس".

ومن جهة ثانية، افتتح المركز الثقافي الكوري في القاهرة أول دورة أكاديمية للعبة التيكوندو لعام 2024، تضم 40 متدربا للمستويين التمهيدي والمتوسط.

وسوف يتدرب المشاركون في هذه الدورة التي تستمر 8 أسابيع، على الحركات الأساسية للعبة التيكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، بالإضافة إلى عروض البومسيه، تحت إشراف المدرب الكوري "آن هيونغ وان" الموفد من الاتحاد العالمي للتيكوندو "كوكيوان" إلى مصر.

وكان حوالي 700 شخص قد تقدموا للمشاركة في أكاديمية التيكوندو، وتم اختيار 40 شخصا منهم.

وتلبية للشغف المتزايد على المشاركة في دورات التيكوندو التدريبية يخطط المركز الثقافي الكوري لتنظيم أربع دورات على مدار هذا العام.

ووعد مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سانغ هو" ببذل المزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد على دورات التيكوندو، معربا عن أمله في أن يحقق منتخب التيكوندو المصري المزيد من الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس هذا العام.

ومن المقرر تنظيم بطولة التيكوندو لكأس السفير الكوري في مصر في وقت لاحق من العام الجاري.