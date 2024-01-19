الراميون تحفز على انتشار موجة الثقافة الكورية في الشرق الأوسط

وسط زيادة الشعبية التي تحظى بها أغاني الكيبوب والمسلسلات والأفلام والأطعمة الكورية على مستوى العالم، تلعب المعكرونة الكورية سريعة التحضير "راميون" دورا مهما في توسيع انتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" في الشرق الأوسط.

وتتنافس شركات الراميون الكورية في وضع استراتيجيات هادفة إلى إيجاد محركات نمو جديدة لها من خلال التقدم إلى سوق الشرق الأوسط، نظرا لأن السوق الكورية للراميون أصبحت مشبعة بالفعل.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية مؤخرا، بلغت قيمة صادرات كوريا من الراميون في شهر نوفمبر الماضي 90 مليونا و770 ألف دولار، بزيادة نسبتها 37.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس شهري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادرات الراميون الكورية 90 مليون دولار على أساس شهري.

تجدر الإشارة إلى أن الشعبية التي تحظي بها الراميون الكورية في الشرق الأوسط ظلت تشهد زيادة مستمرة في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قالت شركة "نونغ شيم" الكورية إن مبيعاتها من الراميون للشرق الأوسط في عام 2022 سجلت زيادة بنسبة 110% مقارنة بالعام الأسبق.

وتقوم شركة "نونغ شيم" حاليا بتصدير منتجاتها من الراميون إلى 8 دول في الشرق الأوسط، منها الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق صادراتها لتشمل المزيد من الدول العربية، من خلال زيادة الشبكات اللوجستية المحلية وتطوير أنواع جديدة من منتجات الراميون المفضلة لدى العرب.

أما شركة "سام يانغ" الكورية الأخرى للأغذية فوقعت مذكرة عمل مع شركة الشارقة للتجارة العامة في الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها للتقدم إلى السوق العربية.

وعلى وجه الخصوص، تركز شركة "سام يانغ" استراتيجياتها على تطوير نوع جديد من الراميون يتناسب مع أذواق المستهلكين في الشرق الأوسط، مثل "راميون مسالا المقلية الحارة".

وبفضل الزيادة في حجم مبيعاتها خارج البلاد، بلغ إجمالي قيمة صادرات شركة "سام يانغ" حوالي 445 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

واستطاعت الشركة عرض منتجاتها من الراميون في أكثر من 220 فرعا لمتجر "باندا" في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، لتصبح أول شركة كورية تزود المتجر بالراميون الكورية، محققة بذلك وضع أساس لتوسيع آفاق المبيعات لتشمل المزيد من الأسواق العربية.

والشيء المثير للانتباه هنا هو زيادة الوعي بالراميون الكورية الحارة بشكل ملحوظ في الشرق الأوسط من خلال الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الكورية.