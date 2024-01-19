جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم لقاءات تثقيفية للتعريف بالثقافة الكورية

تحت رعاية الدكتور "جان هنري حنا" رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية، نظم مركز اللغة الكورية التابع للجامعة لقاءات تثقيفية لطلاب الجامعة للتعرف على الثقافة الكورية، والمساهمة في تعميق العلاقات بين الشعبين الكوري والمصري، ونشر الثقافة الكورية على نطاق أوسع في مصر.

وخلال اللقاء الأول، تعرف الطلاب على أنواع الطعام الكوري ومكوناته وأنواع المطاعم، وأكثر الأكلات شعبية في كوريا، إلى جانب المناسبات الخاصة والاحتفالات الكورية.

وتعرف الطلاب أيضا في اللقاء الثاني على الفرق بين الشقق والمنازل في كوريا، واستمعوا إلى شرح حول الشكل التقليدي للمنازل الكورية وبنيتها وأساليب تدفئتها خلال فصل الشتاء.

كما تعرف الطلاب في اللقاء الثالث على أنواع الملابس للمراحل العمرية المختلفة، والملابس المخصصة للطلاب داخل المدارس وخارجها. وتعرفوا أيضا على الملابس الموسمية والملابس التقليدية الكورية.

أما في اللقاء الرابع والأخير فقد تعرف الطلاب على الأماكن السياحية في كوريا، حيث قاموا برحلات افتراضية إلى الأماكن الترفيهية والسياحية في سيول وبوسان وجزيرة جيجو.

الجدير بالذكر أن اللقاءات التي نظمها مركز اللغة الكورية في جامعة بني سويف المصرية للتعريف بالثقافة الكورية، تضمنت أيضا تعلم أساسيات اللغة الكورية واستخدام تعبيرات ومصطلحات بسيطة.