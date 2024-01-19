كوريا تقدم 8 ملايين دولار مساعدات إنسانية لغزة

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار للمدنيين المتضررين من الحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" إن الحكومة الكورية ستقدم 8 ملايين دولار لغزة لمساعدة المدنيين المتضررين من الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح المتحدث أن الحكومة الكورية ستناقش تفاصيل المساعدات مع المنظمات الدولية ذات الصلة ليتم استخدام تلك المساعدات لأغراض إنسانية على نحو صحيح.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت مليوني دولار كمساعدات إنسانية لسكان غزة، عقب اندلاع الحرب هناك يوم السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية تدعو دول العالم إلى الإسراع في تقديم مساعدات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية هناك تزداد سوءا، حيث يعاني السكان من نقص في كل الخدمات والمواد الأساسية.