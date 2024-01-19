نيتشر ريبابليك لمستحضرات التجميل تفتتح متجرا في دبي هذا العام

قالت شركة "نيتشر ريبابليك" الكورية لمستحضرات التجميل يوم الثلاثاء الماضي إنها ستسرع في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تفتتح متجرا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد قامت الشركة بافتتاح 11 متجرا في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين وعمان، منذ أن افتتحت أول متجر لها في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية في عام 2018.

وفي العام الماضي استطاعت الشركة توسيع شبكة توزيعها لتشمل الصيدليات والتجارة الإلكترونية في قطر، وافتتحت متاجر في كل من مصر والمغرب والعراق وليبيا.

وقالت الشركة إنها ترى أن مفهوم العلامة التجارية لمنتجاتها المتمثل بالوظائف عالية المستوى والمواد الطبيعية، يلبي احتياجات المستهلكين العرب الذين يعيشون في مناخ جاف في الشرق الأوسط.

ويبلغ عدد متاجر الشركة 525، منها 325 متجرا في كوريا و200 متجر في الخارج.