مشاركة تقنية الروبوتات الكورية للحجر الصحي في معرض الصحة العربي 2024

اختتم معرض الصحة العربي لعام 2024 في المركز التجاري العالمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة بحيث شاركت في معرض هذا العام حوالي 3,450 شركة من 180 دولة.

وقال المعهد الكوري للعلوم والتقنية إن فريق مشروع الروبوتات للحجر الصحي التابع له قد شارك في هذا المعرض الذي انعقد على مدار 4 أيام.

الجدير بالذكر أن فريق مشروع روبوتات الحجر الصحي يبحث في تكنولوجيا الروبوتات لتقليل العبء والمخاطر التي يتعرض لها الطاقم الطبي والتي قد تنشأ عن نظام الحجر الصحي الطبي.

وقد انضمت إلى الفريق 12 مؤسسة كورية، بما في ذلك المعهد الكوري للروبوتات والتقارب، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

وقام الفريق بتقديم خمس تقنيات روبوتية لإدارة الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية في هذا الحدث الدولي.

يذكر أن "نظام الروبوت الذكي لنقل وتسليم البضائع" التابع للمعهد الكوري للعلوم والتقنية عبارة عن تقنية تقدم وجبات الطعام والضروريات اليومية للمرضى المعزولين في الحجر الصحي في مراكز العلاج الحية نيابة عن الطاقم الطبي.

وقدم المعهد الكوري للروبوتات والتقارب "نظام روبوت ذكي للحجر الصحي للمرافق متعددة الاستخدامات ومساحات المعيشة". ويمكن لروبوت الحجر الصحي هذا إجراء الحجر الصحي بسرعة وفعالية من خلال تنظيف سطح الجسم بمطهر واستخدام الأشعة فوق البنفسجية عن قرب.

كما يمكن لهذا النوع من الروبوتات أن يقلل من وقت العمل في الحجر الصحي وعبء العمالة بأكثر من 50%.

وقال "أوه سانغ روك" رئيس الفريق الكوري إنه قد تم التحقق من صحة التقنيات التي طورها من خلال التحقق منها في المستشفيات، لذلك لدى الفريق حاليا حل جيد يمكّنه من الاستعداد بشكل فعال لأي حالة وبائية قد تحدث في أي وقت، موضحا أن الفريق يسعى حاليا إلى توحيد المعايير العالمية.

وقدر أن الفريق تمكن من خلال المشاركة في معرض دبي من بناء مشاركة عالمية من أجل تطبيق بعض تقنياته بشكل مباشر على المستشفيات الذكية، وهو اتجاه عالمي.