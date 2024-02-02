الحديقة الكورية في الدوحة تحظى باستجابة حسنة

تجذب الاهتمامَ حاليا الحديقةُ الكورية التي أنشأها المركز الكوري للأشجار والحدائق في مدينة الدوحة عاصمة قطر.

وقال المركز مؤخرا إن الحديقة التي أنشأها في معرض إكسبو الدوحة للبستنة في عام 2023 تحظى باستجابة حسنة من قبل المواطنين هناك وكذلك من قبل السياح.

فقد قدم حديقة في الهواء الطلق متميزة بتقنيات الحدائق الذكية ذات الخصائص الكورية.

ورغم أنه واجه بعض الصعوبات قبل أن يتمكن من إنشاء تلك الحديقة في الدوحة، فهي منطقة صحراوية، لكنه قام بتشكيل فريق عمل للتحقيق من المواد والتصميم، ونجح في إنشاء حديقة كورية على مساحة 1,200 متر مربع خلال شهر واحد فقط.

وأوضح "كانغ شين غو" مدير المركز أنهم حاولوا زيادة الاستدامة من خلال إعادة تفسير الحدائق القديمة في كوريا بطريقة حديثة واستخدام معظم المواد القطرية مشيرا إلى أن هذا يبدو أنه كان فعالا.

وأضاف أن معظم الحدائق الكورية في الهواء الطلق والتي تم إنشاؤها حتى الآن كانت على شكل إعادة إنتاج للحدائق التقليدية، لكن الحديقة الكورية في الدوحة تستعير أسلوب التركيب المكاني للحدائق الكورية التقليدية وتعيد تفسيرها بطريقة أصلية وحديثة لتصبح مناسبة للثقافة والمناخ في قطر.

فقد تبنت الحديقة الكورية هناك أسلوب تكوين المساحة الخاص بالحدائق الكورية التقليدية لتتكون من 3 مساحات، وهي: حديقة منزلية، وحديقة ذات مناظر طبيعية، وحديقة للأشجار.

وعندما ندخل الحديقة، نواجه مساحة سكن الجناح، حيث يتم عرض التكنولوجيا الزراعية الذكية داخل الجناح، بينما تم إنشاء حديقة ذكية كورية على جدار المدخل.

وفي حديقة المناظر الطبيعية، يصور تمثالٌ مصنوع من الأشجار المتداخلة جبلا عميقا، وهو منظر طبيعي يمثل كوريا.

وتحتوي الحديقة الكورية في الدوحة على بركة مربعة وشرفة ترمز إلى الحدائق الكورية التقليدية، بحيث يمكن للناس الجلوس على الشرفة والاستمتاع بمنظر البركة والحديقة ذات المناظر الطبيعية خلفها.

وعلى وجه الخصوص، أوضح مدير المركز "كانغ" أن الحديقة الكورية تتميز عن حدائق الدول المجاورة بزراعة 350 شجرة و600 شجيرة و1,500 من النباتات التي تم شراؤها من الدوحة.

وقد انطلق معرض إكسبو الدوحة للبستنة يوم الـ28 من شهر أكتوبر من العام الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى نفس اليوم من مارس القادم.