تونس تفوز بميدالية ثمينة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للشباب لعام 2024

يوم أمس اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024 بعد افتتاحها في الـ19 من شهر يناير الماضي في مقاطعة كانغ وان الواقعة في شرق كوريا.

وفي هذه الدورة التي استمرت 15 يوما، فازت تونس التي شاركت في الأولمبياد الشتوية للشباب لأول مرة، بميدالية ثمينة تاركة مثالا أكثر قيمة.

وحصل اللاعب "جوناثان الوريمي" الذي بدأ التزلج في تونس التي لا تتساقط فيها الثلوج، بدعم من مؤسسة بيونغ تشانغ التذكارية الكورية، على المركز الثاني بعد اللاعب الكوري "سو جيه هوان" في مسابقة التزحلق على الزلاجة، البوبسلاغ.

وأصبح هو واللاعبتان "صوفي غوربال" و"بيا مقراني" أول لاعبين في تاريخ تونس يشاركون في الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.

وقد عرفوا الرياضات الشتوية لأول مرة من خلال مشروع تطوير الرياضيين للدول النامية الذي ظلت مؤسسة بيونغ تشانغ تنفذه منذ عام 2022.