فازت السيارة "رينو أركانا" من شركة رينو كوريا بجائزة سيارة هذا العام في المغرب لعام 2024.

يذكر أن جائزة سيارة هذا العام تستضيفها جمعية مستوردي السيارات في المغرب عبارة عن حدث تمثيلي لجوائز السيارات في المغرب حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من صحفيين وخبراء في مجال السيارات بالحكم على سيارة العام من خلال جولات تمهيدية ونهائيات.

وهذا العام، قامت بتقييم 14 سيارة مرشحة، وقد تأهلت 7 منها إلى النهائيات، ووفقاً للوائح اللجنة، تم إجراء اختبارات ثابتة لقياس الراحة مثل التصميم والتكوين الداخلي، واختبارات ديناميكية لقياس التميز في أداء القيادة والقوة، وقد حصلت رينو أركانا على الجائزة الكبرى.

وقال "عادل بناني" رئيس الجمعية المغربية إن "رينو أركانا" سيارة ذات تصميم جميل وأداء ممتاز والعديد من مميزات الراحة، مؤكدا على أنها تستحق تماما أن يتم اختيارها كسيارة العام في المغرب.